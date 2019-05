Al twitter «Valorem molt positivament...»

Tuit difós aquest divendres per l'equip de govern de la UdG, després que Diari de Girona hagi publicat l'informe concursal que acusa de «conducta greument negligent» els patrons del Parc Científic en el càrrec entre els anys 2005 i 2009. El tuit valora «molt positivament» que l'informe declari la fallida tècnicament «fortuïta», i no fa cap referència a les acusacions de mala gestió del patronat, que abunden al document, ni proposa cap mena de mesures i compromisos per evitar que una situació així es torni a repetir en el futur.