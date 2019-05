David Broncano traslladarà «La Resistencia» al Singlot de Sant Feliu

Berto Romero, Carlos Latre, David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison, Quim Masferrer, Brays Efe, La Bendita Compañía, Bob Pop, Quico Cadaval i Andreu Buenafuente seran els protagonistes de la cinquena edició del Singlot Festival, que tindrà lloc del 4 al 7 de juliol a Sant Feliu de Guíxols, en el marc del Festival Porta Ferrada.

El projecte, d'El Terrat i The Project, homenatjarà aquest any la figura de Pepe Rubianes, quan es compleixen 10 anys de la seva mort, amb el Singlot d'honor, a qui se li dedicarà el muntatge Hem de parlar nene. En la presentació del programa, Andreu Buenafuente va destacar ahir que és un any «molt especial» pels que hi treballen i el viuen per aquest homenatge. El Singlot Festival celebrarà els espectacles a l'Espai Port, el Teatre Narcís Masferrer i El Ginjoler del municipi.

Buenafuente va ressaltar «el punt familiar» del festival amb actors que volen repetir al certamen. «Es crea un ambient, més enllà del que es dona a l'escenari, cap endins». El còmic admet que sempre els hi ha agradat «democratitzar la cartellera del Singlot Festival i que hi hagi en el mateix pla gent consagrada amb gent jove». «No és un festival de samarreta, de grans noms i uns que comencen, sinó que tothom comença», va afegir.

Els plats forts d'aquesta edició són l'espectacle Bona gent de Quim Masferrer; David Broncano, Jorge Ponce, Ricardo Castella i Grison, que presentaran per primera vegada el reeixit programa de Movistar + La Resistencia en versió teatral i Hem de parlar, nene, un muntatge que Buenafuente, Romero i Latre, Joan Lluís Bozzo, entre d'altres, dedicaran a Pepe Rubianes.

Buenafuente va ressaltar ahir que convoquen companys per fer textos de Rubianes i treballar des del seu material. «Serà una barreja d'espectacle amb textos i riurem, que és el que ell voldria», va explicar. En aquest context, va remarcar que «sense voler-ho» serà el gran homenatge a Rubianes que està pendent de fer-se.

La gran ofensa, amb Betsy Túrnez, Artur Busquets, Cristian Valencia i Dani Amor, de La Bendita Compañía, seran els encarregats d'inaugurar el festival el 4 de juliol. Aquest muntatge va ser seleccionat com a Espectacle Terrat Nou Talent en l'edició anterior. En aquesta edició s'ha programat Las cosas extraordinarias, un monòleg còmic de Brays Efe sota la direcció de Pau Roca, i una producció de Sixto Paz i El Terrat. Buenafuente i Romero tornen al Singlot també amb el directe de Nadie sabe nada de la Cadena SER.

La copla de Wisconsin i JMC Trio presentaran There was a fiesta! (At Carnegie Hall), un muntatge en forma de comèdia-concert, creat especialment per explicar la història de dos cantants de jazz oblidats. L'actor gallec Quico Cadaval pujarà al camió-teatre de la companyia canària La Tournée de l'Art amb Vacas, guerras, cerdos y curas.

Una de les novetats és la programació d'un espai dedicat al podcast d'humor: Tarde Podcast. L'espai comptarà amb Bob Popcast, un podcast amb les reflexions més lúcides del moment per Bob Pop i conclourà amb una edició especial del podcast Te lo tengo dicho realitzat per tots els artistes convidats d'aquest Singlot.