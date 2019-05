La UdG obvia la mala gestió dels patrons en el Parc Tecnològic, ara en liquidació

L'equip de Govern de la Universitat de Girona (UdG) va valorar ahir «molt positivament» que l'informe final de l'administrador concursal del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, ara en liquidació, declari la fallida tècnicament «fortuïta». La UdG va emetre aquesta valoració en un tuit que obvia les acusacions de «conducta greument negligent» que l'informe atribueix als trenta patrons del Patronat del Parc entre els anys 2005 i 2009.

Un informe d'administració concursal només pot concloure dues qualificacions tècniques: culpable o fortuït. En aquest cas, l'administradora concursal única del Parc de la UdG, Sole Font Puig, conclou que els administradors de la Fundació del Parc de la UdG, així com la trentena de patrons dels anys 2005-2009, van tenir una «conducta negligent» i «imprudent» que va portar a la insolvència i conseqüent fallida de la institució, però no hi veu mala intenció ni creu que es pugui acreditar una conducta «dolosa o greument culposa», per la qual cosa declara la fallida «fortuïta».

D'aquesta manera, a l'espera del que decideixin la Fiscalia i el jutge del jutjat mercantil responsable del cas, malgrat que el deute amb càrrec als diners del contribuent no es podrà retornar mai, no es considera que hi hagi responsabilitats per intenció fraudulenta dels patrons ni dels responsables de la Fundació del Parc.

Diari de Girona va difondre en l'edició d'ahir les conclusions de l'informe final de l'administrador concursal i els noms dels trenta patrons acusats de mala gestió, una llista que esquitxa una part important de l'elit política i empresarial gironina.



L'exrector Joan Batlle

Per la seva part, l'exrector de la UdG Joan Batlle ha declarat en un comunicat que durant el seu mandat (2002-2005) es va construir l'edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic, «el qual va ser finançat sense crèdits entre una ajuda de la Diputació de Girona i fons Feder, tot a fons perdut», sense generar deutes.

Batlle, que en el seu escrit esmenta com a membres del seu equip de govern d'aleshores Quim Salvi –actual rector–, i Miquel Amorós, sosté d'aquesta manera que no va formar part dels patronats que van prendre les decisions que van provocar la fallida econòmica, però aclareix que «és veritat que nosaltres haguéssim seguit apostant pel parc». «No sé si haguéssim fet les coses de manera diferent, però la realitat és que no vàrem deixar deutes donat que a finals del 2005 hi va haver canvi de govern». Joan Batlle figura a l'informe concursal com a patró fins l'any 2006.