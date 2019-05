El Museu del Suro de Palafrugell mostra com és el procés de la pela en quatre països

El Museu del Suro de Palafrugell va inaugurar ahir l'exposició Súber, del fotògraf Manutrillo. La mostra, que es podrà veure fins al pròxim 7 de juliol, s'aproxima a través de la fotografia al procés de la pela del suro en quatre països de la Mediterrània (Marroc, Portugal, Espanya –Cadis i Girona– i Itàlia). Després del seu pas per Palafugell, el Museu del Suro vol convertir en itinerant l'exposició.

Manutrillo és un fotògraf andalús que ha fet una immersió en el món dels boscos, especialment de les suredes. Per a aquesta mostra ha realitzat un important treball de camp per les suredes de la Mediterrània il·lustrant una tasca comuna amb una gran diversitat cultural en els diferents territoris on es desenvolupa. Compta amb l'assessorament d'Agustín Coca, qui aporta una visió antropològica en els textos que acompanyen l'exposició. Un maridatge amb anys de col·laboració que han donat lloc a dos reeixits documentals. Ambdós van protagonitzar ahir al vespre una taula rodona en l'acte inaugural de l'exposició.

La mostra està formada per 40 imatges en blanc i negre que mostren el treball al bosc, comú en tots els països on es realitza, donant molta rellevància a les persones, a través dels retrats dels peladors. Destaquen les seves mirades, humanitzant i socialitzant una tasca poc coneguda pel gran públic.