Una exposició recrea l'aventura política i cinèfila del realitzador Joaquim Jordà

L'arxiu Jordà. El fons documental del cineasta a Santa Coloma de Farners és el títol de l'exposició sobre el cineasta Joaquim Jordà que ha quedat inaugurada a l'Arxiu Comarcal de la Selva, de Santa Coloma de Farners. Aquesta mostra, que també es veurà a la Universitat Pompeu Fabra i al cinema Truffaut de Girona, proposa una passejada per l'extens fons documental que el cineasta va donar a la seva ciutat natal, i es podrà visitar fins al pròxim 27 de juliol.

El fons de Joaquim Jordà inclou prop de 2.500 documents escrits, a més de fotografies, una col·lecció videogràfica, publicacions i documents de caràcter polític i la seva biblioteca personal, ja que va tenir també una intensa activitat política a l'òrbita del Partit Comunista durant els anys de la dictadura.

Joaquim Jordà (Santa Coloma de Farners, 1935 - Barcelona, 2006) va donar aquest fons a la seva ciutat natal. L'any 2017 l'Ajuntament va completar-ne la catalogació i descripció arxivística, i en va fer el dipòsit definitiu a l'Arxiu Comarcal de la Selva, on és accessible a investigadors.

L'Ajuntament i l'Arxiu van fer públic llavors el seu compromís de fer una exposició temporal al mateix equipament, compromís que s'acompleix ara amb l'exposició i amb el cicle local d'activitats complementàries dedicades a l'autor.

Entre altres activitats es preveu la projecció de tres de les seves pel·lícules a l'auditori municipal ( Numax presenta..., el 17 de maig; Mones com la Becky, el 24 de maig; i Un cos al bosc, el 31 de maig) i un dinar homenatge, dedicat a Jordà, a la taverna del Subirà (a Sant Hilari Sacalm), el dissabte dia 1 de juny.

La mostra s'estructura en cinc àmbits temàtics, cadascun dels quals pren com a tema una pel·lícula de l'autor – Un cos al bosc (1996), Mones com la Becky (1999), De nens (2003), Vint anys no són res (2004) i Més enllà del mirall (2006)–, els documents de les quals ofereixen una aproximació a les diferents fases de desenvolupament d'un projecte: de la concepció a la seva materialització, els canvis que pateix un guió, les diferents versions del dossier d'un mateix projecte, l'etapa de documentació, la cerca de finançament, de localitzacions i personatges, la planificació del rodatge i el seu registre fotogràfic. Aquests materials, els més valuosos de l'arxiu, des d'un punt de vista artístic, són els que Jordà va utilitzar per fer les seves pel·lícules.

L'exposició inclou també documents relacionats amb activitats diferents de la cinematogràfica. «La biografia i el cinema de Jordà són fortament connotats pel seu compromís polític d'esquerres, allunyat, però, de l'ortodòxia marxista i les rigideses dels partits de l'esquerra orgànica», han informat els organitzadors.

Destaca en aquest punt les publicacions de premsa del moviment obrer que va aplegar i conservar al seu arxiu. La mostra inclou encara documents relatius a l'activitat professional de Jordà com a guionista i professor universitari, papers que acrediten la seva relació i col·laboració amb altres professionals i el seu mestratge i influència en tota una generació de joves directors de cinema catalans.

L'exposició està coproduïda per l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, l'Arxiu Comarcal de la Selva i el Numax - Centre d'Estudis Joaquim Jordà, de la Universitat Pompeu Fabra.

Col·laboren en la producció la Fundació SGAE, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Acadèmia del Cinema Català. L'exposició és comissariada per Cristina Rubio, especialista en l'obra del cineasta i que treballa en la seva tesi doctoral dedicada a l'autor, coordinada per Jordi Balló, professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, i Joaquim Carreras, director de l'Arxiu Comarcal de la Selva.