Adrián Pino, l'artista que es despulla als museus «actua» a la tomba de Dalí

Adrián Pino, l'artista que es despulla als museus, ha fet una performance damunt de la tomba de Salvador Dalí, a Figueres. L'acció la va fer dissabte a la tarda, just el dia que feia 115 anys del naixement del geni empordanès. Pino es va despullar just a sobre de la tomba de l'artista, sota la cúpula geodèsica del museu, i va trencar un objecte de ceràmica que emulava un ou. Fonts de la Fundació Gala-Salvador Dalí han explicat que, després de l'acció, el mateix artista va recollir el material i va marxar. De la performance n'ha fet difusió a través del seu bloc, on es poden veure diverses imatges de la seqüència de l'actuació, que ha titulat Ou. També s'ha penjat un vídeo a Youtube, que ha estat suprimit per infringir la normativa de la plataforma.

Aquesta no és la primera vegada que Pino fa una acció d'aquestes. De fet, la primera va tenir lloc l'any 2014 davant de l'obra El Naixement de Venus, de Sandro Boticelli, a la Galería Uffizi de Florència. La llista és llarga. Des del 2017, ha fet actuacions similars al Louvre de París, a la Fontana de Trevi, a la National Gallery de Londres, al Prado, a la Fundació Miró o al CaixaForum, entre d'altres. L'acció forma part de l'anomenat Projecte V, una «celebració del cos clàssic despullat», especialment el femení, segons Pino.