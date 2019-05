Girona és la 4a província en sales de cinema per habitant

Les províncies espanyoles amb més densitat de sales de cinema són, per aquest ordre, Sòria, La Rioja, Valladolid, Girona i Segòvia, que superen les 110 sales pel milió d'habitants. Aquestes són algunes de les xifres del 22è Cens de Sales de Cine publicat ahir per l'Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación.

Catalunya, amb 652 sales, és la comunitat autònoma de l'Estat amb més sales de cinema, per davant d'Andalusia (597) i Madrid (492). No obstant això, en termes relatius, les comunitats amb més densitat de pantalles són La Rioja, Navarra i País Valencià, amb 133, 94 i 91 per milió d'habitants. La comparativa amb el darrer cens publicat mostra que s'ha incrementat el nombre de locals (723), sales (3.593) i butaques.