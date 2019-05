Jarmusch inaugura Canes amb una divertida sàtira del cinema de zombis

The dead don't die, una divertida comèdia satírica del cinema de zombies dirigida pel nord-americà Jim Jarmusch, ha inaugurat aquest dimarts la 72a edició del Festival de Cinema de Canes. Jarmusch, acompanyat de bona part del seu extens equip artístic encapçalat per Bill Murray, Tilda Swinton i Adam Driver, entre d'altres, ha estat el primer dels vint-i-un directors que presentaran els seus films a competició.

The dead don't die està ambientada a Centerville, una petita localitat dels Estats Units on mai passa res però on de sobte comencen a succeir estranys esdeveniments: els morts prenen vida i els policies locals interpretats per Murray, Driver i Chloe Sevigny han d'enfrontar-s'hi en una batalla per la supervivència farcida d'humor negre i moments molt divertits. The dead don't die arribarà a finals de juny al mercat espanyol.

El jurat d'aquesta 72a edició, presidit pel director mexicà Alejandro González Iñárritu ha comparegut davant els mitjans abans de la cerimònia d'inauguració amb la voluntat de fer un viatge emocional col·lectiu. «No li vull dir jutjar. No m'agrada jutjar les pel·lícules. M'agrada impregnar-me d'elles», ha dit Iñárritu.

Preguntat sobre com està canviant la forma de veure cinema, el director mexicà ha diferenciat entre els conceptes de veure i mirar. «Mirar una pel·lícula és una experiència col·lectiva, que necessita d'unes determinades condicions, i en aquest sentit, el cinema gaudeix de molt bona salut. Però això pot coexistir amb altres hàbits associats a les noves plataformes tecnològiques. No són excloents», diu. A més d'Iñarritu, els membres del jurat d'aquesta 72a edició de Canes són els directors Pawel Pawlikowski, Yorgos Lanthimos, Robin Campillo, Alice Rohrwacher i Kelly Reichardt, les actrius Elle Fanning i Maimouna N'Diaye i el compositor Enki Bilal.