S'exposen a Girona les fotografies del fons Banc de Sabadell

El centre d'art contemporani Bòlit_LaRambla de Girona ha inaugurat l'exposició col·lectiva Aparences. Fotografies de la Col·lecció Banc Sabadell, que inclou obres dels fotògrafs Bleda & Rosa, Cristina de Middel, Carmela García, Ferran Garcia Sevilla, Chema Madoz, Isabel Muñoz, Mabel Palacín, Perejaume, Mònica Planes i Juan Uslé.

La fotografia contemporània ocupa un lloc destacat en la Col·lecció Banc Sabadell. L'exposició és plena de grans noms de la fotografia contemporània i convida l'espectador a «entrar en el joc infinit entre aparença i realitat», informen els organitzadors en un comunicat.

L'obra que serveix d'imatge de l'exposició, d'Isabel Muñoz (Barcelona, 1951), forma part de la sèrie Mevlevi (2008), sobre les cerimònies de dansa meditació turques. Per mitjà de la platinotípia i a través de grans formats Muñoz evidencia la passió pel cos com a forma d'aproximació a l'estudi de l'ésser humà, en un recorregut per diferents cultures.