Una exposició fotogràfica a Girona mostra l'arquitectura de Rio de Janeiro

Leonardo Finotti, arquitecte per la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Federal d'Uberlàndia (Brasil), i postgrau per la Bauhaus Dessau Fundation a Alemanya, és l'autor de les fotografies d'una exposició que ofereix una aproximació a l'arquitectura, la ciutat i el paisatge de Rio de Janeiro, ciutat brasilera que recentment ha estat seleccionada com a Ciutat de l'Arquitectura per la Unesco.

Una conferència del mateix Finotti (demà dijous a les 20 h) servirà per inaugurar la seva exposició, titulada Leonardo Finotti. Rio de Janeiro en 20 mirades: arquitectura / ciutat / paisatge, que es podrà visitar a la sala La Cova de la demarcació gironina del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Es tracta d'una selecció de 20 imatges de 80x80 i també del fotollibre homònim Rio enquadrado, publicat el 2016. La mostra també planteja si n'hi ha prou amb una exposició per transmetre la imatge d'una ciutat.