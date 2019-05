Un film que retrata la tensió als suburbis de París protagonitza la jornada

El cinema francès ha estat el gran protagonista aquest dimecres a Canes amb "Les misérables", la primera pel·lícula del país amfitrió a competició, i "The Daim", el film inaugural de la Quinzena de Realitzadors, interpretada per Jean Dujardin i Adéle Haenel.

A "Les misérables", que no té res a veure amb la coneguda novel·la de Victor Hugo, el director francès Ladj Ly retrata les tensions racials, socials i econòmiques del barri de Montfermeil, un dels suburbis més problemàtics de París. La pel·lícula segueix tres policies de la brigada criminal, a través dels quals descobrim l'autèntic polvorí en el que s'han convertit les banlieues, o barris perifèrics de la capital francesa.Seguint l'estel·la de "El odio", el film de Matthieu Kassovitz de 1995 que ja va provocar polèmica a Canes tractant els mateixos temes, Ladj Ly realitza un retrat punyent de la fractura social i moral d'uns barris tenyits de delinqüència i problemes socials.

Mentrestant, la prestigiosa Quinzena de Realitzadors, una de les seccions paral·leles del Festival, ha aixecar el teló amb "The Daim", la darrera pel·lícula del francès Quentin Dupieux, protagonitzada per l'oscaritzat Jean Dujardin ("The Artist") i Adéle Haenel. "The Daim" té alguns punts en comú amb el film de Jim Jarmusch que va inaugurar el festival: humor absurd, surrealisme i situacions grotesques. És una pel·lícula suggerent, ben interpretada, que treu molt partit d'una posada en escena gairebé minimalista i que ha estat rebuda amb aplaudiments pel públic de la Quinzena.