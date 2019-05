Calamaro carrega contra Viggo Mortensen pel seu discurs antifexista "fàcil"

Andrés Calamaro ha emocionat aquest dimecres al públic del Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb les seves cançons i gairebé ha ofès amb les seves paraules, en un concert llarg, en el qual hi ha hagut temps per a grans èxits, temes nous, rialles i algun xiulet de desaprovació.

"El rock and roll no és complaent, el rock agrada, però ofèn", ha dit l'argentí quan ha començat a notar que el públic desaprovava alguns dels seus comentaris políticament incorrectes.

Fent-se voler a estones i buscant la provocació en altres moments, Calamaro ha jugat tota la nit i gairebé ha perdut l'equilibri en alguna ocasió, però sempre ha aconseguit tornar al centre i al final, no només no s'ha caigut, sinó que ha sortit de la plaça per la porta gran i amb una gran ovació.

Ovació que s'ha guanyat amb un concert de gairebé tres hores en què ha tocat temes mítics com "Alta suciedad", "La parte de delantes" i "Las oportunidades".

També hi ha hagut temps per recordar cançons de la seva etapa amb Los Rodríguez i per presentar algunes de les noves composicions que acaba d'agrupar en el disc "Cargar la suerte", una frase taurina que significa assumir riscos.

Conseqüent amb el títol del seu àlbum, el que dóna sentit a la gira que va començar aquest cap de setmana a Albacete i que avui ha arribat a Barcelona, ??abans de recórrer tota Espanya i saltar després a Amèrica, Calamaro ha parlat de tots els temes delicats que se li han passat pel cap.

L'assumpte que menys ha abordat ha estat el del sentiment nacional, que només ha esmentat de passada quan ha dit que estima Barcelona i estima Espanya, a manera d'introducció del poema especialment dedicat a Barcelona que ha recitat a l'equador del concert.

En vista que uns aplaudien i altres xiulaven quan deia la paraula "Espanya" ha deixat aquest tema i s'ha passat altres igual de sensibles, com la polèmica frase que va llançar a les xarxes socials fa poc i que va aixecar una allaus de crítiques per la seva presumpte acostament a Vox.

"Jo no sóc aquí per dir el que la gent vol sentir, això és massa fàcil, per això ja hi ha Viggo Mortensen amb el seu discurs antifeixista fàcil", ha dit.

Viggo Mortensen ha estat el centre de les seves crítiques durant la recta final del concert, fins al punt que part del públic ha hagut de implorar "rock and roll, si us plau".

Afortunadament Calamaro ha tornat a la música i ha compensat els seus insults a aquest actor, que resideix a Catalunya i és molt estimat, amb grans temes com ""Tuyo siempre", "Loco", "Los aviones", "Crímenes", "Mi enfermedad", "Estadio azteca", "Milonga del marinero", "Paloma" i la maravellosa "Flaca" als bisos.

També s'ha fet perdonar els comentaris masclistes amb el seu "no s'ho prenguin malament, sóc argentí i l'humor argentí és així, irònic, mai parlem seriosament, ni la meva mare sap quan parlo de debò i quan de broma".

Simpàtic i polèmic, però sobretot músic i compositor de més de mil cançons, moltes d'elles immortals, el públic li ha acabat perdonant tot, fins i tot la frase en què ha suggerit que els catalans no entenen el seu sentit de l'humor, i el concert ha acabat amb tothom dempeus, cantant i ballant, en un Liceu abarrotat i preciós, i Calamaro besant l'escenari "on ha cantat gent tan gran com Pavarotti o Montserrat Caballé".