Desestimada la demanda contra Shakira per un suposat plagi de «La bicicleta»

El Jutjat del Mercantil número 12 de Madrid ha desestimat la demanda del compositor cubà Liván Castellà Valdés contra els cantants colombians Shakira i Carlos Vives a qui acusava de plagiarles la cançó 'La bicicleta'.Així ho acorda el jutge en una sentència contra la qual cap recurs davant l'Audiència Provincial de Madrid.

Liván Castellà va sol·licitar en el judici que es declarés que els demandats van vulnerar els seus drets de propietat intel·lectual i que se li reconegués com a cotitular al 50 per cent de l'autoria de 'La bicicleta', així com que es condemnés a Shakira i Carlos Vives per danys en la quantitat que el jutge considera.

El jutge declara provat que el demandant és autor de la cançó 'Jo t'estimo tant', editada el 1997, i els demandats de 'La bicicleta', composta en 2016.

Afegeix que Liván Castellano ha manifestat en el judici que existeix plagi de la part de la seva cançó que diu "jo t'estimo jo t'estimo tant" al·legant que és igual al fragment de 'La bicicleta' que diu "que et son i que t'estimo tant ", el que van negar Shakira i Carlos Vives.

El jutge assenyala que el contingut de la lletra de les dues cançons no és el mateix i només es repeteixen les paraules "t'estimo tant", que és "una expressió comuna utilitzada en tot tipus de cançons i textos al llarg de la història, no considerant-se una expressió que gaudeixi d'originalitat ".

"L'expressió 't'estimo tant' en l'àmbit musical està reconegut en multitud de cançons i des de sempre", insisteix.



"No hi ha coincidència alguna en la melodia"



Afegeix que la lletra queda inclosa en la tornada de la cançó d'Liván Castellà, sent l'eix principal de la mateixa, mentre que a 'La bicicleta', al marge que té dues tornades, no forma part clarament d'una tornada principal i la cançó s'anomena de manera diferent.

El magistrat destaca "la declaració coherent i detallada de Shakira, que va explicar amb precisió que Carlos Vives li va remetre la cançó inicialment composta per ell i que ella va introduir una sèrie de modificacions, un segon tornada en el qual reflectia vivències personals i el canvi de títol , configurant una cançó amb multitud d'evocacions i referents ".

Afegeix que "pel que fa a la melodia no hi ha coincidència alguna i la velocitat del ritme i l'harmonia també són diferents".

Per tot això el jutge no s'aprecia una identitat que doni lloc a la configuració de plagi en les dues composicions musicals.