Consulta l'agenda de concerts, poesia i visites guiades a la Nit dels Museus gironina

Aquest dissabte dia 18 de maig se celebra a tot el món el Dia Internacional dels Museus i els equipaments que guarden la memòria col·lectiva de la societat obren les portes de franc. Enguany, al Dia Internacional dels Museus s'hi suma la Nit dels Museus, que proposa descobrir els museus de les ciutats en horaris diferents als habituals. En gairebé 40 països del Consell d'Europa, durant una nit, els museus s'engalanen i organitzen visites, tallers, espectacles teatrals o musicals.

Coincidint amb Temps de Flors, a la ciutat de Girona l'oferta és total, organitzada per Gironamuseus, i no hi ha centre que s'escapi d'obrir les portes i oferir la seva cara més festiva amb activitats gratuïtes per a tothom.



Agenda Girona 18 de maig



19.00 h

Museu del Cinema

Entrada lliure

ESPECTACLE

Espectacle d'ombres xineses: No toquin les meves mans

En el marc de la Nit de Museus us oferim l'espectacle: No toquin les meves mans, una obra

representada, dirigida i dissenyada per Valeria Guglietti. Espectacle en el qual les ombres

xineses es troben amb el cinema mut, les titelles, el còmic i la música per crear històries plenes

d'encant que fascinaran a tot tipus de públic.

Durada: 45 minuts. Espectacle per tots els públics. Sense diàlegs.

Aforament limitat. L'assignació de places es farà per estricte ordre d'arribada.



21.00 h

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona

Monestir de Sant Pere de Galligants

Entrada lliure

CONCERT

Encís. Gerard Marsal & Marta Serra

La fusió de l'univers musical de Gerard Marsal, electró-acústica íntima improvisada que crea

ambients elegants i originals, i la veu femenina de Marta Serra ens conviden a una experiència

per a l'obertura dels sentits a nous paisatges sonors. Una música intuïtiva i delicada, un viatge

ple de sensacions.



D'11.30 h a 21.30 h

Casa Masó

Entrada lliure

VISITA GUIADA

Visita la Casa Masó de dia o de nit

Encara no coneixes la Casa Masó? Apunta't a una de les visites guiades gratuïtes que fem avui

durant tot el dia, fins que es faci fosc. Descobreix els interiors dissenyats per Rafael Masó fa

cent anys i gaudeix d'unes vistes úniques de les cases del riu. És imprescindible fer reserva

prèvia.

Cal reserva prèvia.



20.00 h

Museu d'Història dels Jueus

Entrada lliure

RECITAL DE POESIA

Vetllada poètico musical, a càrrec de Poetes de Girona

Recital de poemes de poetes de la ciutat, amb acompanyament musical a piano, a l'entorn de

la temàtica de les pedres i les històries del call.

Durada: 1 hora

Aforament limitat.



Museu d'Història de Girona (dos actes)

Entrada lliure.

PROJECCIONS (en dos seus diferents)

19.00 h (projeccio i conversa amb testimonis)

23.00 h (únicament projecció del documental)

Refugi antiaeri del jardí de la Infància – Espai de Memòria del MHG (plaça General Marvà S/N)

La Guerra Civil a Girona

Audiovisual que recull materials gràfics i relats testimonials de la Guerra Civil a Girona i

conversa amb alguns dels testimonis.

Realització: Quim Paredes, 24 imatges x segon SL.

21.00 h

Museu d'Història de Girona (Accés per la placeta de l'Institut Vell).

Mon Marquès, el combat de la memòria

Documental basat en la recerca de Salomó Marqués a l'entorn de l'exili dels i de les mestres

republicanes i el desgavell i decadència que va patir el sistema educatiu espanyol a

conseqüència del nou règim franquista.

Direcció del documental: Julio Suárez.

Producció de: La Guerrilla Comunicacional-LGC Films



21.30 h: especialment per als més petits

22.30 h

Museu d'Art

Entrada lliure

VISITES GUIADES

Secrets del Museu

Visites guiades temàtiques al Museu d'Art amb espectacle. Una visita que no us deixarà

indiferents, on posarem al descobert detalls pocs coneguts o sovint desapercebuts de les obres

del museu. Són dues sessions, una de les quals pensada per a la mainada.