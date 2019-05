El Festival de Jazz de l'Estartit anuncia The Golden Gate Quartet, icona del gòspel

The Golden Gate Quartet.

Una llegenda viva del jazz, Charles McPherson, icona del Bebop, obrirà el 25 de juliol la 6a edició del Festival de Jazz de l'Estartit - Costa Brava, que se celebrarà a la Punta del Molinet. Seran quatre dies de jazz del moment, en un marc amb vistes a les Illes Medes.

Després de McPherson, aquest dia inaugural pujaran a l'escenari Joshua Redman (saxo), Ron Miles (trompeta), Scott Colley (contrabaix) i Dave King (bateria), que presenten Still dreaming, un tribut a la lliure inspiració i l'esperit fantasiós del pare de Joshua Redman, Dewey Redman, i del gran saxofonista Ornette Coleman.

L'endemà tocarà la contrabaixista i cantant Tonina Saputo, amb versions d'Antonio Machín, entre d'altres boleros, per donar pas al vocalista americà Jose James, qui ret homenatge a Bill Withers.

El dissabte 27 de juliol es podrà escoltar Lluc Casares i, després, Stochelo Rosenberg, considerat un dels grans guitarristes, i el Biel Ballester Trio.

El diumenge 28 de juliol, tancaran la sisena edició del festival Rita Payés Quartet, a les 20 h, i The Golden Gate Quartet, a les 22 h. The Golden Gate Quartet, amb Frank Davis, com a primer tenor, Timothy Riley, segon tenor, Paul Brembly, baríton, i Terry Francis, al baix, són una veritable institució de la música gòspel amb més de 80 anys d'història, informa el festival de l'Estartit.