El nou raper gironí Doble treu fum a la xarxa: «Como, duermo, grabo, fumo»

El gironí Pol Plaja, artísticament conegut com Doble, actuarà per primera vegada dissabte a l'Auditori de Girona per presentar el seu nou treball, Livin' the Hug life. Ho farà acompanyat per Hug Sound com a productor i DJ.

Amb més de 6,8 milions de visites del videoclip 3am i 76.000 subscriptors al seu canal de Youtube, tot i la seva joventut, Doble s'està convertint en un autèntic fenomen a les xarxes, i s'està fent un lloc en l'escena del hip-hop. Doble pren el relleu a l'escena gironina al mític grup Geronación.

Precisament Urban, nom artístic d'un exmembre de Geronación, és el representant de Doble i se sent orgullós de l'èxit de clips com Livin the hug life, que en només 10 dies supera les 40.000 visites a Youtube.

Aquí van alguns versos del tema que Doble canta al compàs del hip-hop:

« Mami no me pidas más / Que ya te di todo lo que pude dar/ Te quise como nadie y no lo voy a olvidar / Tirado bajo el porche fumando mi widow / Tirado en el sofá pensando en lo que escribo / Nos fuimos pa la playa con un par de litros / La música y mis compis, esto es mi deporte / Como, duermo, grabo, fumo... / Somos buenos, estamos en ello, te lo juro».