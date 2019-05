Un documental de Waad Al-Kateab sobre la guerra a Síria causa un fort impacte a Canes

El Festival de Canes ha viscut en la seva tercera jornada un d'aquells dies que un film presentat en una sessió especial eclipsa la secció competitiva. "For Sama", un documental dirigit per la periodista siriana Waad Al-Kateab i el nord-americà Edward Watts, ha causat un fort impacte emocional amb una crònica duríssima filmada des de dins del setge de cinc anys que va patir la localitat siriana d'Aleppo.

La pel·lícula impacta no només per les seves imatges -d'una cruesa explícita com poques vegades hem vist del conflicte sirià- sinó per la implicació de la directora, que explica en primera persona com si d'un diari íntim es tractés, l'aniquilació d'Aleppo pel règim de Bashar Al-Assad amb el suport de Rússia.

Al-Kateab, casada amb un metge sirià que dirigia un dels hospitals d'Aleppo, va filmar durant cinc anys aquest testimoni visual únic d'un dels episodis clau de la guerra de Síria. "For Sama" és un d'aquells casos en què la força i brutalitat de les imatges que denuncien una tragèdia davant la comunitat internacional, passa per sobre de qualsevol altra consideració. Serà, sens dubte, un dels documentals de l'any.



"Bacurau"



A la secció competitiva, després de la bona rebuda que va tenir fa dos anys amb "Doña Clara", el director brasiler Kleber Mendonça Filho ha presentat el seu nou film "Bacurau", una crítica demolidora, tot i que en clau al·legòrica, del nou govern d'extrema dreta del president Jair Bolsonaro. Construïda com una mena de neo-western, la pel·lícula de Mendonça té bons moments i elabora un retrat de personatges coral i efectiu, tot i que se li pot retreure una excessiva obvietat en el seu plantejament. Falten matisos i les pinzellades de sàtira política tenyida d'humor negre, resulten excessivament arquetípiques i simplistes.