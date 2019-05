Els museus inviten a la seva festa anual

Aquest dissabte se celebra el Dia Internacional dels Museus i, per commemorar la data, museus i centres d'art obren les seves portes al públic durant tot el dia, i molts d'ells durant la nit, en tots els casos de forma gratuïta.

A més de convidar a visitar els seus tresors i col·leccions, els museus també han programat diverses activitats per atraure un públic que, almenys aquest dia, ja no tindrà l'excusa del preu o de la limitació d'horaris.

Una bona ocasió per conèixer la Casa Masó de Girona, un edifici concebut íntegrament, amb interiorisme inclòs, per l'arquitecte Rafael Masó. O per visitar el castell de Púbol, encara que des de la Fundació Dalí informen que han exhaurit totes les places. De fet, el Museu Dalí de Figueres no ofereix portes obertes perquè ja ho fa el dia de Reis, i la casa Dalí de Portlligat tampoc entra a la iniciativa.

Sí ho fan la major part dels museus, des del Terracotta de la Bisbal passant pel Darder de Banyoles, el Museu dels Sants d'Olot o el del Suro de Palafrugell i tots els de la ciutat de Girona, CaixaFòrum inclòs.

Amb tallers, visites guiades, concerts, projeccions audiovisuals i altres espectacles i activitats per a tota la família, els equipaments de les comarques gironines se sumen massivament a una iniciativa planetària.

El Dia Internacional dels Museus obre les portes dels equipaments responsables de conservar la memòria col·lectiva.

A Girona, la diada coincideix amb Temps de Flors, que precisament dissabte ofereix l'última nit de patis oberts, de manera que l'oferta serà doble perquè també en aquelles hores els museus tindran portes obertes i un programa d'activitats que anunciem a l'agenda d'aquesta pàgina.

En gairebé 40 països del Consell d'Europa, durant una nit, els museus s'engalanen i organitzen visites, tallers, espectacles teatrals o musicals, en un horari poc habitual. A Girona organitza Gironamuseus, i tots els centres obren portes i ofereixen la seva cara més festiva amb activitats gratuïtes per a tothom.

El Dia Internacional dels Museus se celebra cada 18 de maig des de l'any 1977 a tot el món. Enguany, el tema triat per l'ICOM (Consell Internacional dels Museus) per celebrar aquesta festa és Els museus com a eixos culturals: El futur de la tradició.

A Catalunya hi ha 114 museus registrats, amb 118 extensions i 394 col·leccions obertes al públic de temàtica molt diversa. Museus d'art, d'arqueologia i d'història, d'autor, d'etnologia, de paleontologia, de ceràmica, de zoologia, de cinema o de disseny.