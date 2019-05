Suspesa la 7a Pujada al Castell del Montgrí del Festival Ítaca per la pluja

El Festival Ítaca, Cultura i Acció no podrà celebrar enguany una de les seves activitats més emblemàtiques i que dona inici a l'esdeveniment. La direcció del certamen ha anunciat aquest divendres la suspensió de la 7a Pujada al Castell de Montgrí- Acció Lila, prevista per diumenge, a causa de la previsió del temps per al cap de setmana. La pluja impossibilita les tasques de muntatge que havien d'arrencar avui, "imprescindibles per la normal celebració de l'activitat", expliquen. A més, la jornada no podrà ser reprogramada, doncs els artistes i col·laboradors convocats no disposen de dates lliures properament. Per això es retornaran els diners o es bescanviaran les entrades per altres espectacles del festival a tots aquells que n'haguessin adquirit.

La 7a Pujada al Castell del Montgrí, mantenia enguany l'esperit reivindicatiu a favor de la igualtat entre dones i homes i en solidaritat amb els líders polítics catalans presos i a l'estranger.

En l'apartat musical, la jornada familiar comptava amb el concert de Suu i l'actuació del Cor Les Dunes de l'Escola Municipal de Torroella de Montgrí, format íntegrament per noies.La periodista Natza Farré i la psicòloga i articulista Alba Alfageme estaven convidades a fer les "intervencions reivindicatives" de la jornada.