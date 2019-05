Pau Alabajos i The Sey Sisters actuen a la muntanya de Sant Julià de Ramis

El nou cicle ViaVeu, un petit festival de dues actuacions que tindrà lloc a l'estiu a la «muntanya màgica» de Sant Julià de Ramis, acaba d'anunciar per a l'estiu les actuacions del cantant valencià Pau Alabajos (28 de juliol), que tindrà lloc a l'església romànica dels Sants Metges, i el grup de gospel format per tres germanes The Sey Sisters (4 d'agost), que tindran per escenari el jaciment ibèric del Castellum Fractum.

L'objectiu d'aquest cicle ViaVeu és «unir patrimoni i música», han anunciat els organitzadors. L'església dels Sants Metges i les restes de la fortalesa baiximperial romana Castellum Fractum, que ha estat musealitzada, es troben a tocar l'una de l'altra, al cim de la muntanya de Sant Julià de Ramis. A la zona també hi ha un castell modern, mig soterrat, del segle XIX, on aquest any ha quedat inaugurat el Centre d'Art La Fortalesa i el DOR Museum, que està dedicat a la joieria.



La poesia d'Estellés



Pau Alabajos, un dels referents de la música valenciana, presentarà el 28 de juliol «en un format íntim» el seu nou disc, Ciutat a cau d'orella, un treball que vol homenatjar la figura del poeta valencià Vicent Andrés Estellés en l'aniversari dels 25 anys de la seva mort.

Alabajos porta la poesia d'Estellés a un camp actual, embolcallat d'un pop que poques vegades s'ha combinat amb la seva poesia.

Per la seva part, les veus de tres germanes de Ghana convidaran el 4 d'agost a viure un sentit viatge musical des del gospel fins la música africana. Segons els organitzdors, la formació oferirà «cants impregnats de profunda emoció que sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets humans i l'esperança en el futur».

El preu de l'entrada per nit és de 10? si la compra es fa anticiada a vwww.viaveu.cat i de 13? per persona a la taquilla. Hi haurà servei de bar i menjars cada dia a càrrec d'Art'u'nit.