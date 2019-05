Rosa Font presenta el seu poemari «Celobert»

La poeta de Sant Pere Pescador Rosa Font va presentar ahir a la Fundació Valvi de Girona el seu poemari Celobert, guanyador fa tot just unes setmanes de la 39 edició del premis de poesia Senyoriu d'Ausiàs March de Beniarjó (País Valencià), dotat amb 3.500 euros i la publicació de l'obra. Editat per 3 i 4 de València, el llibre es va presentar en un acte amb Ricard Garcia. L'empordanesa ha guanyat premis com el Ciutat de Palma Llorenç Villalonga.