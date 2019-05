El Festival de Peralada porta a Girona «Voltaire/Rousseau» amb Flotats i Ponce

El Festival de Peralada ha programat per aquest dijous vinent a Girona l'espectacle teatral Voltaire/Rousseau, La Disputa. L'obra de Jean-François Prévand ha estat adaptada i dirigida per Josep Maria Flotats. Interpretada per Pere Ponce i el mateix Flotats, l'obra es presenta com un combat d'alta volada entre dos dels filòsofs més importants del segle XVIII. Un enfrontament entre les seves idees sobre Déu, la igualtat, l'educació i el teatre.

Aquest és un dels espectacles del Festival Castell de Peralada en la seva programació al territori. En aquesta edició, aquest programa ja ha portat a Figueres la ballarina i coreògrafa Sol Picó que, coincidint amb el Dia Mundial de la Dansa va interpretar el passat 29 d'abril a l'espai cultural La Cate l'espectacle Perseguint un somni.

Voltaire/Rousseau, La Disputa arribarà al Teatre Municipal de Girona dijous dia 23 de maig a les 20 hores. Les entrades es poden adquirir a preus que oscil·len entre els 10 i els 15 euros.



Gira internacional

Aquesta és una producció del Centro Dramático Nacional en coproducció amb la companyia Taller 75 que ja s'ha vist a nombrosos escenaris i ha fet estada al Teatro María Guerrero de Madrid. L'obra ha conegut l'èxit a escenaris com el Deutsches Theater de Berlín, i també a Suïssa, Bèlgica, Àustria, ha estat enregistrada per la televisió pública italiana i s'ha vist també a la televisió polonesa.

En l'argument, un pamflet anònim acusa Jean Jacques Rousseau per haver abandonat els seus cinc fills. Rousseau recorre a Voltaire per esbrinar junts qui és l'autor d'aquesta abominació. Així, es dona a l'espectador l'oportunitat d'assistir a una gran escena domèstica, on els dos filòsofs enfronten les seves idees sobre Déu, la igualtat, l'educació i el teatre. Dues maneres igualment generoses però molt diferents de concebre la societat.

«He de dir en primer lloc que no em considero un autor dramàtic. Ni per vocació, ni per professió. Sempre he estat, sobretot, actor», explica Jean-François Prèvand, a propòsit de la seva participació en el text de l'obra, i afegeix que la seva primera debilitat va ser per Voltaire. Per la seva part, Flotats explica per què es va animar a interpretar un text de Prèvand: «Ens coneixem des que ell em va veure com a actor a París i mantinc una relació fàcil i fluida. Això suposa un avantatge enorme quan un vol muntar una obra». «Però a més, en concret, el fet de fer aquesta obra em ve d'un desig molt antic de voler interpretar a Voltaire. En el meu segon any a París, la televisió francesa va emetre L'affaire Callas amb un gran actor ja gran en el paper de Voltaire, impactant. I em vaig dir que un dia jo també interpretaria a Voltaire», conclou l'actor.