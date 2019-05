Grans pel·lícules de Terrence Malick i Corneliu Porumboiu a Canes

Canes va viure ahir la millor jornada del Festival, amb el retorn al gran nivell amb el nord-americà Terrence Malick i la confirmació del talent de Corneliu Porumboiu, un dels millors directors del cinema romanès. Va ser un dia rodó perquè a la Quinzena de Realitzadors es va llençar The lighthouse ( El far), la nova pel·lícula de Robert Eggers que van presentar les seves dues estrelles, els nord-americans Robert Pattinson i Willem Dafoe. Després d'algunes obres decebedores, s'esperava amb molta expectació el retorn de Malick a Canes, després d'haver guanyat el 2011 amb L'arbre de la vida. El director va presentar A hidden life, un dels seus films més ambiciosos, on explica la història real d'un soldat austríac que, apel·lant a la seva consciència es va negar a combatre a les ordres de Hitler. La pel·lícula té tots els trets essencials del cinema de Malick: la peculiar càmera «flotant» que acompanya els personatges, la presència constant del paisatge i la natura de forma excelsa, la transcendència i espiritualitat del discurs i l'ús fonamental de la música, combinant peces clàssiques de Bach o Gorecki amb una gran banda sonora de James Newton Howard. El resultat és una pel·lícula sublim, que planteja qüestions essencials com els límits de la consciència individual o la idealització de la felicitat.

El romanès Corneliu Porumboiu va fer un gran salt qualitatiu amb La Gomera, que té parcialment com a escenari aquesta illa canària. Porumboiu juga amb els codis del cinema negre i reflexiona sobre el llenguatge cinematogràfic. És un film molt ric, ple de referències i construït al mil·límetre. De moment, és una de les sorpreses més agradables de la competició. Tampoc va decebre un dels títols més esperats, la nova pel·lícula del jove Robert Eggers, director de La bruja. Rodat en un esplèndid blanc i negre i format 4:3, El far transcorre a Nova Escòcia en el s.XIX, quan dos farers volen aïllar-se del món. La pel·lícula va ser ovacionada i és un duel interpretatiu d'alt voltatge.