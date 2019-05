José Luis Berlanga estrena «Viva la vida»: «Cal una llei de cine, copiar la francesa»

José Luis Berlanga estrenarà aquest divendres, 24 de maig, Viva la vida, una pel·lícula sobre un greu problema social com els desnonaments que el cineasta va haver d'adaptar i repensar en vista de la modificació de la normativa en matèria d'ajudes a la cinematografia i l'audiovisual que el Govern va realitzar en 2015.

Vam parar un any perquè va caure el sistema d'ajudes i això és el que cal pensar, cal una llei de cinema com la francesa, amb copiar-la n'hi hauria prou», va dir el cineasta en una entrevista.

«Els ajuts es van paralitzar durant un any i vam haver de refer el guió i adaptar-nos», va indicar el director sobre el projecte que va començar fa quatre anys. «Calen diners, promoció i una bona llei de cinema com la que tenen els francesos, que fan un bon cinema amb els seus sistema d'estrelles, el venen fora i es veu el seu cinema als Estats Units i tot Europa, s'autoabasteix, en canvi aquí ens diuen apesebrats quan la gent no té ni idea del que és una subvenció», va afegir el fill del legendari José García-Berlanga.