Xavier Albertí i Sílvia Pérez Cruz reben el premi Max en la festa del teatre a Valladolid

El director teatral lloretenc Xavier Albertí, per Temps Salvatge, i la cantant palaferugellenca Sílvia Pèrez Cruz, per Grito Pelao, van resultar distingits ahir a la nit amb un premi Max cadascun d'ells, en la festa del teatre, que va tenir lloc a Valladolid.

Xavier Albertí, que és director de Teatre Nacional de Catalunya (TNC), va rebre el Max a la millor direcció d'escena per una obra escrita per Josep Maria Miró, que també es va endur un guardó, i que va ser estrenada el maig de 2018 al TNC.

Albertí va pronunciar les següents paraules en el moment de recollir el guardó: «El premi que em doneu és per un espectacle, Temps Salvatge, al final del qual una actriu decideix retirar de la seva vida la possibilitat d'una carrera política per contemplar una pluja torrencial i pensar: vivim un temps salvatge i potser ha arribat el moment de dir als nostres estimats polítics que els veritables patriotes, els veritables gestors de la llibertat, els veritables gestors del compromís amb el respecte a tot, som els artistes. Jo m'hi apunto».

Per la seva part, Sílvia Pérez Cruz va ser premiada en l'apartat de millor composició musical per Grito Pelao, un espectacle de la bailaora Rocío Molina, al costat de Pérez Cruz i la pròpia mare de la creadora, Lola Cruz. Es tracta d'una de les coproduccions de la XX Biennal de Flamenc, una proposta que submergeix el públic en el desig personal de Rocío de tenir un fill i alhora en un entramat de relacions que proposen una reflexió sobre la maternitat.

La cantant de Palafrugell va recollir molt contenta el guardó i va confessar que se sent feliç. També va explicar que «ha costat prou fer aquesta música. He intentat posar música a la filla d'una mare soltera, a l'homosexualitat i a la fecundació in vitro, coses que mai no havia cantat».

Per primera vegada en les seves 22 edicions, els Max es van celebrar a Castella i Lleó, al Teatre Calderón de Valladolid, la ciutat amb major ràtio de teatres per població -6 per 300.000 habitants-, i actors de tant prestigi com Concha Velasco, que va recollir, «després de molts anys» d'esperar-lo, el Max d'Honor. A.K.A. (Also Known As) va ser una altra de les triomfadores en guanyar a les categories de millor autoria revelació per a Daniel J. Meyer i millor actor protagonista per a Albert Salazar. Tot i que no era candidata a cap altra categoria, l'obra d'Alfredo Sanzol La ternura, un projecte d'investigació sobre els versos de Shakespeare, es va endur el guardó teatral més important.

D'altra banda, Els jocs florals de Canprosa va aconseguir el premi a millor adaptació o versió d'obra teatral per a Jordi Prat i Coll. Flotados, de David Moreno & Cia/The Beat Brown Productions, va ser distingit com a millor espectacle de carrer. A més, la companyia de Rocío Molina va obtenir el de Millor Espectacle de Dansa per Grito Pelao. Maria Hervás es va fer amb el premi a millor actriu femenina per Iphigenia a Vallecas.