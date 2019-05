Isabelle Huppert i Marisa Tomei brillen al Festival de Canes amb el film d'Ira Sachs

El director nord-americà Ira Sachs s'ha rodejat d'un planter esplèndid d'actors per la seva darrera pel·lícula, Frankie, molt ben rebuda dimarts a Canes. Sachs ha reunit un repartiment molt variat i internacional, del qual destaquen Greg Kinnear, els francesos Jérémie Renier i Pascal Greggory i sobretot la gran Isabelle Huppert i la nord-americana Marisa Tomei. Frankie és una pel·lícula que té clares influències de Rohmer, Allen, Kiarostami o Oliveira. Passa íntegrament a la fascinant localitat portuguesa de Sintra, un espai ple de llegendes i racons amagats que serveixen a Sachs com a escenari perfecte per a les converses i trobades creuades entre els seus diferents personatges, de tres generacions diferents, per reflexionar sobre el pas del temps i la imprevisibilitat de les relacions sentimentals. És una pel·lícula intel·ligent que demostra la maduresa creativa del seu director, seleccionat per primera vegada a competició a Canes. El llarg pla final de la pel·lícula, rodat en un indret tan simbòlic com Peninha, el lloc més occidental de l'Europa continental, és un dels més bells que s'han vist a Canes.

A la secció Un Certain Regard, la mateixa on Albert Serra va presentar fa uns dies Liberté, el cineasta gallec Oliver Laxe ha fet història convertint-se en el primer director que entra a la selecció oficial de Canes amb un film rodat en gallec. Laxe ja havia estat present a la Quinzena de realitzadors dues vegades, però mai en cap secció oficial del Festival. A O que arde es confirma com una de les mirades més personals del cinema espanyol actual. El film va ser rebut amb una llarga ovació.