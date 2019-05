Sónar+D: el congrés digital absolut

Si en els tres últims anys, el Sónar+D ja s'havia fet gran, a partir de 2019, es convertirà en un gegant que inclourà a la seva oferta totes les tecnologies de la quarta revolució industrial. I molt més. Així, el congrés de tecnologies creatives del Sónar funcionarà del 17 al 20 de juliol com una escola d'estiu de màxima qualitat, amb experts de tot el món. Les seves previsions en xifres resulten aclaparadores: més de 100 activitats impartides per 200 convidats; 20.000 assistents i 5.000 professionals de 2.100 companyies procedents de 60 països.

L'edició del Sónar+D d'aquest any s'obrirà amb una conversa entre Robert del Naja, rostre visible i ideòleg de Massive Attack, i Andrew Melchior, chief technical officer d'aquest grup de Bristol i col·laborador de tòtems com Björk o David Bowie. Els dos compartiran idees sobre com connectar música i tecnologia, en una de les comptades ocasions en què el productor, rapper, artista visual i de carrer parlarà en públic.



Altres referents en aquesta ocasió seran l'estudi interdisciplinari teamLab, que està reinventant l'experiència de l'exposició amb entorns de projeccions multisensorials; o el col·lectiu d'artistes Marshmallow Laser Feast. La fundadora de Vrai Pictures, Jessica Brillhart, estrenarà a Europa Traverse, una plataforma sense precedents d'àudio "espacialitzat", o sigui, distribuït en l'espai, que permetrà compondre música sobre la qual l'usuari podrà caminar. Timoni West, directora d'experience research a Unity, un motor de gràfics tridimensionals per a videojocs, realitat augmentada (RA) i virtual (RV) que ja ha saltat a indústries com el cinema o l'arquitectura, impartirà una classe sobre computació espacial.



Creadors de casa

L'escena de creadors de casa nostra estarà capitanejada, entre altres, per noms com Nomada Studio, autors del multipremiat videojoc GRIS, guanyador d'un Annie Award, l'Oscar dels films d'animació, el qual, a més podrà experimentar-se en format de concert. També per CANADA, la productora barcelonina que ha esdevingut un dels equips de realitzadors de videoclips més importants del món. Al Sónar+D, faran una pel·lícula d'animació en la qual podrà participar el públic del festival.

La intel·ligència artificial serà abordada per artistes i tecnòlegs com Holly Herndon, Mat Dryhurst i Jules LaPlace, els quals mostraran el procés de gestació d'Spawn, l'assistent virtual amb què han compost el seu aclamat disc Proto. Daito Manabe presentarà la seva —provocadora— col·laboració amb el científic Yukiyasu Kamitani, de la Universitat de Kyoto, en la qual s'empra l'aprenentatge automàtic (machine learning) per recrear les imatges del cervell.

El Sónar+D planteja igualment nous formats per a aquesta convocatòria: reorganitza el seu espai expositiu, el SonarHub, per ocupar-se de totes les fases de concepció, desenvolupament i comercialització dels projectes. Com a novetat, s'inaugurarà l'Auditori Sónar+D by Seat, un espai en forma d'àgora amb un extens programa docent on difondre coneixements i instruments inspiradors.

Per als 20 tallers projectats —sobre arts visuals, disseny de so, etc.—, hi haurà més de 1.200 places disponibles. Hamill Industries dirigirà un workshop de programació de làsers, i els activistes de l'experimentació audiovisual Els Voluble explicaran com afrontar la remescla de política i live cinema. Peter Kirn ensenyarà el que sap sobre síntesi modular, i Nicolas Collins se centrarà en el hacking de maquinari.

The Rattle, això és, Jon Eades i Chris Howard, ajudaran els artistes interessats a professonalitzar-se; Cora Novoa es detindrà en la popular plataforma Soundcloud. Serà destacada la presència al University Hub del Royal College of Art, amb un experiment interactiu on es reinterpretarà la funció d'un objecte quotidià a través del so. Les tecnologies i continguts de la RA i la RV es donaran cita a l'Inmersive Hub, per exemple, amb la peça de realitat virtual Ayahuasca, estrenada recentment al festival de Tribeca; i Traverse, l'experiència sonora de l'estudi Vrai Pictures, de Jessica Brillhart.



Sónar 360º by Mediapro



Aquest setè congrés de tecnologia, creativitat i negoci s'ha aliat amb 4YFN (4 Years From Now), del Mobile World Congress, per organitzar l'Startup Hub, i amb la Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant un sistema de bonificacions dirigit a la comunitat educativa. Per tant, el certamen no només s'expandirà pel festival musical amb 10 shows tecnològics, sinó que també ho farà amb el Sónar360º by Mediapro, el dome dedicat a treballs audiovisuals i les instal·lacions immersives SónarSpoiler by Absolut i Onionlab presented by Desigual in Beta.

Fins i tot s'estendrà per la ciutat amb SónarMies, intervenció sonora que anirà a càrrec de Lucrecia Dalt; amb el concert a càrrec de deu pianistes amb l'última obra de Christian Marclay a La Capella del MACBA; i amb la sisena edició de la Maker Faire Barcelona. A més, el Sónar+D ja ha saltat a la resta del continent gràcies a We are Europe, el projecte de cooperació auspiciat pel programa Europa Creativa de la Unió.

En aquest context, s'obriran horitzons inèdits vinculats a tecnologies emergents, com la computació quàntica, amb Holly Cummins, de la iniciativa IBM Q, de la multinacional IBM; el Barcelona Supercomputing Center; i l'artista i física Libby Heaney. De la propera generació d'internet, se'n cuidaran experts com el teòric solarpunk Jay Springett o la periodista i escriptora Marta Peirano, especialitzada en cultura lliure, drets a internet, seguretat i privacitat.



En les conferències sobre innovació i negoci, destacaran James Down i Errol Baran, responsables dels departaments d'innovació de grans mitjans com The Guardian i BBC Global News, respectivament. Tots dos han liderat els processos de transformació digital del negoci de les seves corporacions. Per tancar el cercle, el Creative Tech Hub i l'Audio Tech Hub proporcionaran eines indispensables per als artistes; i el talent dels creadors es trobarà amb les necessitats de les empreses al Sónar+D Innovation Challenge.