Tarantino revoluciona Canes amb «Once Upon a Time in Hollywood»

Quentin Tarantino i els seus actors Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie van revolucionar Canes dimarts amb la pel·lícula més esperada del Festival i una de les més esperades de l'any. Poques vegades es veu a Canes una expectació com la que va aixecar dimarts Once Upon a Time in Hollywood, el darrer film del director nord-americà. Tota aquesta expectació s'explica també perquè Tarantino ha estat muntant el film fins al darrer minut i, per tant, ha estat una estrena absoluta, ningú havia vist la pel·lícula fins ara.

Once Upon a Time in Hollywood ha respost amb escreix a les expectatives. És una de les grans pel·lícules del Festival i una de les millors del seu director, guanyador just ara fa 25 anys de la Palma d'Or amb Pulp fiction. A més, el film de Tarantino és una autèntica carta d'amor del director a Hollywood i al cinema, una obra que se situa en dos moments temporals de l'any 1969, i retrata un Hollywood clàssic ja moribund davant l'impacte de la televisió. Tarantino recupera per a la gran pantalla Brad Pitt, en el seu millor paper en anys, l'antiheroi oposat a l'heroi que interpreta Leonardo DiCaprio. Once Upon a Time in Hollywood s'estrenarà a mitjan agost i està cridada a ser una de les pel·lícules de l'any.



Ovació per a Bong Joon Ho

D'altra banda, la pel·lícula coreana Parasite, de Bong Joon Ho, es va emportar, també dimarts, l'ovació més gran del Festival. Una metàfora social molt esmolada sobre les diferències de classe a la societat contemporània que hauria d'estar obligatòriament al palmarès del Festival.