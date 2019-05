Albert Serra rep a Canes el premi especial del jurat d'Un Certain Regard

Serra, el segon per la dreta, amb el diplona acreditatiu del premi.

Serra, el segon per la dreta, amb el diplona acreditatiu del premi. PACO VILALLONGA

El realitzador banyolí Albert Serra s'ha endut aquesta tarda de divendres un dels premis més importants del Festival de Canes, el "premi especial" que concedeix el jurat de la secció Un Certain Regard.

Un jurat presidit per la cineasta libanesa Nadine Labaki ha premiat la nova pel·lícula de Serra, "Liberté".

Per Serra, aquesta és la quarta presència a Canes, després de dues seleccions a la Quinzena de Realitzadors amb "Honor de cavalleria" (2006) i "El cant dels ocells" (2008) i de ser a la secció oficial fora de concurs el 2016 amb "La mort de Lluís XIV".

Amb "Liberté", Albert Serra tracta el tema del llibertinatge a la França prerevolucionària de 1774 i es continua consagrant com el director català amb més presència a Canes dels darrers anys.



Millor pel·lícula per a Oliver Laxe



D'altra banda, el cineasta gallec Oliver Laxe ha guanyat el premi del jurat d'aquesta mateixa secció paral·lela del festival, Un Certain Regard, amb "O que arde". Laxe ha fet història convertint-se en el primer director que entra a la selecció oficial de Canes amb un film rodat en gallec.

Laxe ja havia estat present a la Quinzena de realitzadors dues vegades, però mai en cap secció oficial del Festival. A "O que arde" es confirma com una de les mirades més personals del cinema espanyol actual.

Envoltat d'un equip tècnic amb destacats professionals catalans com Santi Fillol en el guió, Laxe reflexiona sobre les transformacions irreversibles de la Galícia rural, a partir de la història de l'intent de redempció d'un piroman condemant per provocar una onada d'incendis. És un film cuinat a foc lent, com és habitual en el director, que va ser rebut amb una llarga ovació.