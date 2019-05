La filosofia puja al ring

Voltaire/Rousseau. La disputa

Autoria: Jean-François Prévand. Dramatúrgia i direcció: Josep Maria Flotats. Interpretació: Josep Maria Flotats i Pere Ponce. 23 de maig. Teatre Municipal de Girona.

A una banda del ring, Voltaire i la seva defensa de la raó i la ciència com a font de progrés; a l'altra, Rousseau i la teoria que l'home és bo per naturalesa. I, enmig, la tensió entre dues maneres d'entendre la religió, el teatre o l'educació. És la premissa que planteja Voltaire/Rousseau. La disputa, el text amb què Jean-François Prévand converteix una conversa entre els dos pensadors en una batalla dialèctica sobre tot allò que importa a la vida i que, adaptada i dirigida per Josep Maria Flotats, va passar dijous pel Teatre Municipal de Girona gràcies al festival de Peralada.

El ring és aquí el castell de Fresnay, a la frontera entre Suïssa i França, i els púgils, un Voltaire (Flotats) que rep al seu retir la visita de Rousseau (Pere Ponce), desesperat per descobrir l'autor d'un pamflet anònim que l'acusa d'haver abandonat els seus cinc fills en un hospici.

La recerca per posar nom a la ploma que li taca el nom desemboca en una conversa viva entre els dos filòsofs, que es llancen com cops de puny a la barbeta algunes de les seves màximes. «La política no és més que la possibilitat oferta a gent sense escrúpols d'oprimir gent sense memòria», sentencia irònicament un; «només soc el que la societat ha fet de mi», li diu l'altre amb naturalitat, en un dels molts rounds d'una conversa de més d'una hora que no decau i que posa contra les cordes dues visions ben diferents del món.