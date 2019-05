Físics de la UdG fixen l'expansió de les llengües bantu i l'agricultura a l'Àfrica

Els investigadors del departament de Física de la Universitat de Girona (UdG) Neus Isern i Joaquim Fort han constatat que les llengües bantu es van estendre a l'est i sud-est d'Àfrica al mateix temps que l'agricultura. A través d'un model matemàtic, han trobat com i per què es va produir aquest fenomen. «L'expansió, que va anar acompanyada de l'aparició de l'edat del ferro, va començar fa uns 3.500 anys i va finalitzar fa un miler d'anys», informa la UdG en un comunicat.

La població bantu agrupa un conjunt d'ètnies de l'Àfrica subsahariana –des del Camerun fins a Angola i des de Kènia fins la República de Sud-àfrica– que es caracteritzen pel fet que els seus integrants parlen les llengües bantus i per compartir altres costums. La llengua bantu amb més parlants és el swahili. L'agricultura va aparèixer a l'oest del continent africà fa més de 5.000 anys i es va escampar al llarg de milers de quilòmetres, gairebé per tota l'Àfrica subsahariana. Isern i Fort acaben de publicar un article científic a la revista PLOS ONE.