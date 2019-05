Karamba, Biflats, Rusó Sala i Karol Green oferiran Notes al Parc a Girona

El cicle d'estiu a l'aire lliure als parcs i altres espais de Girona, Notes al Parc, a càrrec d'artistes de casa i amb entrada de franc, torna a partir del 4 de juliol amb el Duo Keeli (20 h, Jardí de l'Àngel), un concert programat en un espai reduït pensant en la intimitat per afavorir l'audició d'un duo de viola (Carme Cavalleria) i contrabaix (Marta Fossas).

Fins a vuit escenaris tindrà aquest any el cicle musical, que continuarà el dissabte 6 de juliol (20 h, Jardins de les Pedreres) amb una ocasió especial per descobrir sons amagats de la música antiga a càrrec del grup Ensemble Permotio, integrat per Joan Calabuig (chalumea i clarinets), Arabel·la Fernàndez (viola) i Carla Rovirosa (violoncel).

El músic i programador musical David Ibàñez, que ha tornat al capdavant de l'Espai Marfà després de set anys dirigint la Fira Mediterrània de Manresa, ha dit aquest divendres en la presentació de Notes al Parc que cal prestar atenció al grup Karamba -"se'n parlarà"-, que oferirà la seva barreja multicultural el dijous 11 de juliol (20h, Parc Central), i que té dues gironines entre les seves 7 integrants: Paula Grande i Rita Baulida.

La vitalitat d'una formació de guitarra i vent quedarà demostrada el 13 de juliol (20h, Parc del Migdia) amb el concert de música clàssica de Bärhof Quintet, integrat per Cèlia Salas (flauta), Mireia Góngora (oboè), Lluís Casanova (clarinet), Clara Marimon (trompa) i Clara Canimas (fagot).

Stene Mosha (veu, guitarra acústica i harmònica) va començar tocant al carrer i ara ofereix el so del vell blues americà combinat amb el rock dels 70 en un projecte que es posarà a prova el 18 de juliol (20 h, plaça de l'Assumpció), acompanyat d'Alverd Oliva (guitarra elèctrica), Raül-Marc Portell (teclat, piano i organ), Nil Falgarona (baix) i Tatu Lee (bateria).

La cantautora rosinca Rusó Sala està en plena gira de presentació del seu nou disc, "Desirem", amb Aleix Tobias (percussió) i Miriam Encinas (dilruba, viola...), i vol demostrar les virtuts d'aquest quart àlbum de l'empordanesa, el 20 de juliol (20 h, Jardins de la Devesa).

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines oferirà el diumenge 21 de juliol (11:30 h, Jardins de la Devesa) un assaig obert de música clàssica, amb Cristina Pozas (viola) i Krzysztof Wisniewski (concertino director).

La festa de sons balcànics de Biflats banda de 16 components) es podrà escoltar el dimecres 24 de juliol (20 h, Parc Núria Terés), mentre que el Castell de Montjuïc serà per segon any escenari a l'aire lliure també de Notes al Parc, en aquesta ocasió amb Karol Green, directora del cor gironí Gospelians, que actuarà el dissabte 27 (20 h) acompanyada de Lucía Fumero (piano), Daniel da Silva (guitarra), Enric Ez (baix) i Gaspar St. Charles (bateria).

Pel regidor de Cultura, Carles Ribas, Notes al Parc és, segons ha dit en la presentació, "la culminació de 3 anys de treball" i "una plataforma per als que s'aventuren en el món de la creació".

David Ibàñez ha destacat que tots els grups programats són gironins o bé tenen algun vincle amb la ciutat. Ibàñez ha programat els concerts amb Dani Ortiz, tècnic de l'equip de l'Espai Marfà. L'Ajuntament de Girona organitza el cicle amb el suport de Joventuts Musicals de Girona, el Departament de Cultura i la Diputació.