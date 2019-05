Punset deixa gravat film narra la seva infantesa i anima respectar naturalesa

El divulgador científic Eduard Punset, que va morir dijous a Barcelona als 82 anys, ha deixat un últim treball sense publicar, una pel·lícula-documental en la que narra la seva infància i la vida d'un insecte de la serra del Montsant (Priorat), que és un al·legat a favor de conservar la naturalesa.

El documental, produït per la Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat (BIOSCICAT) i MN Films, es titula "Someretes al cap" i es troba encara en fase de post-producció, sense data encara d'estrena.

El director del documental, Guillermo García, ha lamentat "profundament la pèrdua personal i professional" i ha exalçat la figura de Punset com "una referència en la lluita pel respecte de la naturalesa i un pioner en la promoció de la conservació del medi ambient ".

"No és que triguem temps a tornar a trobar un algú com Punset, és que no tornarem a veure a ningú igual: era irrepetible. Eduard posseïa una intel·ligència desbordant, però al seu torn era d'una subtilitat i sensibilitat extrema. Posseïa un poder seductor irrepetible, capaç d'obrir-nos portes i dimensions de pensament en la nostra ment que no haguéssim pogut ni imaginar que existien", ha afegit.

El director ha explicat que el documental recull la relació que Punset va mantenir amb la naturalesa en la seva infància i ha recordat que l'exministre i economista acostumava a dir que havia après "més dels animals que dels homes".

"Ha estat un regal de la vida haver compartit amb Punset el rodatge de 'Someretes al Cap', l'últim treball que ha realitzat i a través del qual ens ha revelat aquest aspecte de la seva biografia més íntima i desconeguda: la seva infantesa, i la seva relació amb els animals i la naturalesa, que marcarien i guiarien per sempre el seu pensament", ha dit el director.

El documental, que compta amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la Fundació Biodiversitat, recorre a la narrativa i el llenguatge cinematogràfic "en una nova estratègia que busca acostar la naturalesa a tota la societat per emocionar-la i comprometre-la".

Segons el director, la pel·lícula entrellaça "l'existència de petites criatures i grans homes, entre les quals es troba la infància d'Eduardo Punset" i revela "l'origen de l'extrema sensibilitat i del pensament vital" de l'economista, polític i divulgador científic.



Pèrdua de la biodiversitat



Segons BIOSCICAT, "Someretes al cap" serà el primer projecte de cinema-documental produït a Espanya que abordi la pèrdua de biodiversitat planetària reflexionant sobre la relació de l'home amb la naturalesa, "però no mitjançant imatges impactants i desoladores, ni amb missatges apocalíptics o reivindicatius".

"Es tracta d'un projecte cinematogràfic que neix d'una convicció: l'única esperança de preservar el miracle de la naturalesa passa per construir una cultura de profunda admiració cap a aquesta, i de respecte per totes les formes de vida", assenyalen des de BIOSCICAT.

La pel·lícula, rodada en format 4k, fusiona gèneres per fer un documental científic i naturalístic que "sedueixi des del relat científic" i amb "històries reals que emocionen i atrapen", segons els seus productors, que volen "conscienciar de la greu crisi biològica que pateix el planeta i exposar les raons científiques per les quals la humanitat hauria de reaccionar urgentment".