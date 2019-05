El Truffaut acull les pel·lícules inaugurals del Festival de Cinema de l'Ayahuasca

Els propers dimecres 29 i dijous 30 de maig, el cinema Truffaut de Girona acollirà la projecció de les dues primeres pel·lícules del World Ayahuasca Film Festival. La resta de projeccions, que inclouen debats i cinefòrums, se celebraran al Hall 3 del Palau de Congressos de Girona, en el marc de la III World Ayahuasca Conference (AYA2019) fins al diumenge 2 de juny. El 29 de maig a les 20 h, el documental From Shock to Wave proposarà una mirada íntima al viatge transformador de dos veterans de guerra, víctimes d'un trauma sever, que abandonen els medicaments per buscar curació en el món dels psicodèlics.

El 30 de maig a les 16 h es projectarà El abrazo de la serpiente, la història d'un xaman de l'Amazones i últim supervivent del seu poble, amb dos científics que, al llarg de 40 anys, consoliden una relació amb ell. La pel·lícula s'inspira en els diaris reals de dos exploradors que buscaven a l'Amazònia una famosa planta visionària. La resta de projeccions, que inclouen debats i cinefòrums, se celebraran al Hall 3 del Palau de Congressos de Girona, en el marc de la III World Ayahuasca Conference (AYA2019) fins al pròxim diumenge 2 de juny.