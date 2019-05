La vila natal de Beulas mostra el trànsit a l'abstracció del pintor dels Monegres

La Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners va inaugurar ahir l'exposició Últim Beulas, que mostra 16 pintures de paisatges de l'Alt Aragó i els Monegres, un món al qual va consagrar la vida l'artista selvatà Josep Beulas (1921-2017). El Beulas madur va saber potenciar la intensitat sentimental que transmet un paisatge a partir d'una gran contenció tant en el color com en el traç, fins arribar a una pintura de síntesi on el figurativisme es fon amb l'abstracció. L'exposició és una coproducció de la Casa de la Paraula de Santa Coloma i el museu Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) i la Fundació Beulas, d'Osca. La mostra estarà a Santa Coloma fins al 6 de juliol. Ha estat comissariada per Nagore Obarra, conservadora de les col·leccions del CDAN, i aplega obres de la donació que el pintor va fer a la seva ciutat natal, del fons de l'autor de la Fundación Josep Beulas i el CDAN, i de col·leccions particulars. La vídua del pintor, Quimeta Camí, que viu a la residència familiar de Blanes, ha prestat per a l'exposició tres aquarel·les del pintor.

La mostra adapta a l'espai de la Casa de la Paraula l'exposició titulada Beulas y la esencia del paisage que es va poder veure fins al 5 de maig al museu CDAN d'Osca. Aquella exposició va ser programada per a commemorar el primer aniversari de la mort del pintor colomenc que, d'altra banda, era un habitual de la galeria El Claustre de Girona.



Entorns agraris desolats

«Són paisatges d'entorns agraris desolats, abandonats per l'home i la modernitat, nus de vegació, d'horitzons àmplis en els quals pesa la separació del cel i de la terra. El pintor hi empra colors terrossos, grisos, negres, blaus i grocs», explica l'Ajuntament de Santa Coloma en un comunicat.

Imma Prieto ha dit que «la idea de l'horizó és el que uneix Beulas a la figuració, a una dada natural recognoscible que transforma amb el color».