El jurat del 39è Premi BBVA Sant Joan ha decidit per majoria no adjudicar el premi a cap dels 45 originals que hi optaven enguany en considerar que cap d'elles no assolia la «qualitat mínima». El premi queda doncs desert, cosa que havia succeït en quatre ocasions més al llarg dels seus 39 anys d'història. El guardó està dotat amb 35.000 euros.