La primera «sitcom» teatral «Dolors», del Teatre Lliure, «enganxa molt» el públic jove

El públic jove s'està «enganxant molt» a la primera sitcom teatral, Dolors, els dos primers capítols de la qual es van estrenar la setmana passada al Teatre Lliure de Barcelona, d'acord amb una idea original de la gironina Meritxell Yanes, que també és productora i actriu en aquest espectacle que ella mateixa ha dit que té «un aire Plats bruts».

Meritxell Yanes (Girona, 1976) tira del seu equip tècnic habitual gironí (il·luminació, vestuari, espai sonor...) per portar a terme una producció complexa que té com a director Sergi Belbel, a partir d'un equip de guionistes format pel mateix Sergi Belbel, Cristina Clemente i Eulàlia Carrillo, responsables d'escriure aquest experiment inèdit que consisteix a portar a l'escenari una obra de teatre per capítols, com es fa en les sèries de televisió, ara tan en voga.

Yanes ha explicat al Diari de Girona que ella va tenir la idea i volia que l'obra «parlés de dones», així que va tenir una clara influència en un argument que tracta sobre una dona que s'inventa un aparell que treu els dolors de la menstruació, però té problemes per comercialitzar-lo i comença amb una amiga a pensar que amb el nom d'un home pel mig potser les coses els anirien millor.

Una comèdia amb ironia i amb un punt de crítica de la societat actual i dels problemes que tenen les dones emprenedores a l'hora d'engegar un negoci. «Aquest és el punt de partida, però com és una sèrie de 6 capítols passaran moltes coses», assenyala Yanes.

Demà dimecres s'estrenaran els capítols 3 i 4 de Dolors al Teatre Lliure i l'expectativa és que el públic jove torni a la sala per continuar una trama que en els capítols 1 i 2 va aconseguir que la gent sortís «molt divertida» del teatre.

Yanes torna aquí a col·laborar amb Cristina Clemente, una de les dramaturgues de Ventura, una experiència teatral per a 25 espectadors situada en una casa particular de Celrà que meravella al públic des del 2015, i tornarà a fer-ho la tardor vinent. Ventura ja ha fet cinc temporades consecutives al Festival Temporada Alta, on se l'anuncia com «tot un clàssic».

Ara els interessos de Meritxell Yanes demanen fer difusió del seu projecte i les coses no pinten malament perquè ciutats com Figueres, Olot i Banyoles ja s'han interessat per acollir l'espectacle quan entri en gira, i «tard o d'hora haurem de fer tractes amb Girona».



Dos capítols cada dimecres

La fórmula posada en pràctica al Lliure és representar dos capítols cada dimecres, de manera que l'espectador hi ha d'assistir tres vegades per veure'ls tots. L'última jornada es representa una marató dels sis capítols sencers, de manera que els que ja han vist els primers poden assistir només als que encara no han vist. Evidentment, l'espectador no està obligat a consumir els sis capítols.

Yanes ha explicat que quan l'obra entri en gira es buscaran fórmules perquè es puguin representar els sis capítols, unes fórmules que no tenen per què seguir l'esquema del Lliure.

«La gent jove consumeix moltes sèries de televisió i dubtàvem que passaria si traslladàvem l'experiència al teatre. La veritat és que ens ha sorprès positivament la reacció del públic».

Yanes va començar la seva formació teatral a l'escola El Galliner de Girona i la va anar completant en escoles professionals de Barcelona, Buenos Aires i de la ciutat italiana Reggio Emilia.

A Ventura, l'altre èxit de Yanes, l'espectador viu també una experiència singular, en aquesta ocasió seguint el fil d'una història familiar en la qual art i vida es confonen.