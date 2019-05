La Cantada de Calella anuncia el cartell d'enguany

La tradicional Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell es farà el 6 de juliol i es donarà així el tret de sortida a la temporada estiuenca a la Costa Brava. La 53a edició comptarà amb els grups Arjau, Neus Mar, Son de l'Habana i Port Bo, el degà de la Cantada.

Aquest any es vol retre homenatge als 500 anys d'història de la capital de Cuba, l'Havana, i l'estreta relació entre el gènere musical i la capital tindrà un paper destacat en aquesta edició. "Una ciutat on la cultura i la música ha deixat una petjada profunda i visible, i que ha escollit Calella de Palafrugell per col·laborar en estrènyer els vincles cultuals entre Catalunya i Cuba". L'endemà 7 de juliol actuarà Diego el Cigala dins el festival Ítaca.

Un cop finalitzada la Cantada, a partir de dos quarts d'una de la matinada, hi haurà els 'concerts de prop' a les tavernes del municipi. El regidor de promoció econòmica de Palafrugell, Albert Gómez, destaca que "la Cantada segueix sent l'esdeveniment de cultura popular més representatiu de l'inici de l'estiu, no només a la Costa Brava sinó a tot el país".

Un any més, coincidint amb el dia de la Cantada, durant la tarda i al llarg de la nit se celebrarà el tradicional Mercat d'Artesans al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau de Calella.