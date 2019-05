Investigadors de la UdG demanen un augment salarial i una indemnització

Una quarantena d'investigadors predoctorals de la Universitat de Girona (UdG) es van concentrar ahir al migdia davant de l'edifici del rectorat per reivindicar una «investigació digna».

En primer lloc, demanen que s'apliqui l'augment salarial aprovat a l'estatut del recercador i també una indemnització quan acabi el contracte. Un dels investigadors, Àlex Romero, ha denunciat que un dels problemes que cal sumar-hi és l'obligació de fer docència a la universitat «sense retribució» econòmica.

Segons Romero, aquesta és una eina legal prevista en algunes convocatòries de contractes predoctorals, però en els últims anys les universitats les han utilitzat per estalviar-se nòmines de professors associats. Segons han detallat altres investigadors, el seu sou net va de 900 a 1.200 euros mensuals.

Es tracta d'una mobilització que s'ha fet a les diferents universitats de Catalunya.

Romero reconeix que «a la UdG no anem malament» en l'aplicació d'aquest estatut, però «queden coses per complir». Una d'aquestes és l'augment salarial de tots els tipus de contracte d'investigadors, així com eliminar el prorrateig dels augments salarials en contractes vius. També demanen ampliar el nombre de contractacions a investigadors predoctorals per tal que la gent que està elaborant les seves tesis no hagi de fer-ho en «condicions precàries».

De fet, Romero s'ha queixat que en molts casos les universitats aprofiten els doctorands per «abaratir la docència». D'aquesta manera, «assignen classes a aquest col·lectiu» mentre està realitzant la seva tesi doctoral tot i que no cobri per fer aquesta docència.

Romero ha explicat que hi ha algunes convocatòries de contractes predoctorals que inclouen exercir de professor i que legalment és una eina vàlida.

De tota manera, «en els últims anys» aquest tipus de convocatòria ha augmentat. Això ha comportat que la universitat no necessiti contractar tants de professors associats, perquè els investigadors predoctorals acaben fent la seva feina, sense cobrar cap extra. Segons l'investigador, això acaba fomentant els «col·lectius precaris» dins de la universitat.

Tal com han avançat diversos investigadors, a la Universitat de Girona avui dia hi ha unes 800 persones fent el doctorat. De totes elles, «els contractats no arriben a la quarta part», detalla Romero. La resta, són persones que es troben contractades per altres institucions vinculades a la universitat o «gent que potser està fent la tesi sense cap mena de contractació».

Un investigador predoctoral és aquella persona que «es vol dedicar a la recerca» i que té «molt bon expedient acadèmic», ha explicat una de les investigadores, Anaïs Vara. A més, Vara ha detallat que la majoria «ha fet diversos màsters» i que es dediquen a la recerca mentre fan el doctorat. Tots ells estan cobrant «entre 900 i 1.200 euros nets» a través d'aquests contractes d'investigadors que fa la universitat. Per Vara, es tracta d'un dels col·lectius «més vulnerables» de les universitats, ja que «fins fa pocs anys érem becaris, i això sembla que hi ha moltes universitats que no ho han entès».