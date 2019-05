L'atmosfera postapocalíptica del film «Mad Max» protagonitzarà Sitges 2019

La sorra del desert, el ferro rovellat i els cotxes de Mad Max envairan el pròxim festival de cinema de Sitges, que ahir va presentar el cartell de la seva 52a edició, inspirat en l'atmosfera postapocalíptica de la pel·lícula, que enguany compleix 40 anys.

El festival, que tindrà lloc del 3 al 13 d'octubre, celebrarà l'aniversari del primer lliurament de la saga, dirigida per George Miller i estrenada el 1979, recuperant altres títols del gènere fantàstic d'aquest any, com Alien, el vuitè passatger, i farà un retrospectiva de pel·lícules de baix pressupost italianes de ciència-ficció de finals dels setanta.

El director del festival, Àngel SalaSala, va definir el 1979 com un any «molt important i decisiu» en el gènere fantàstic, ja que van coincidir les estrenes d'altres pel·lícules destacades, com Alien, el vuitè passatger de Ridley Scott i Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

Al cartell presentat ahir hi apareix un cotxe destruït per l'òxid, abandonat enmig d'un desert infinit i sense rastre humà.