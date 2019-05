Bebe i Quimi Portet se sumen al cartell del festival Tempo sota les Estrelles de Girona

El festival Tempo sota les Estrelles ha donat a conèixer el gruix de la programació. Com a caps de cartell, hi ha la cantant extremenya Bebe i l'artista nord-americà i argentí Kevin Johansen. Aquest últim ja es va anunciar fa unes setmanes.

La programació també inclou altres noms com Quimi Portet, Ian Sala, Kids from Mars, Waltrapa & The Cashmakers, La Bicha, Mònica Mossungo, The Long Players o Maruja Limón, a més de les actuacions sorpresa del Tempo Inesperat, els Vermuts Musicals de migdia o el projecte de fusió cultural HU'YU Projects.

Un any més es mantindrà la col·laboració amb el festival Neu!, que portarà a l'escenari del Village Tempo tres noms de l'escena independent catalana: Smoking Bambino, Xebi SF i Jose Domingo.

Així, la cantant extremenya Bebe i el músic nord-americà i argentí Kevin Johansen seran els caps de cartell de l'11a edició del Tempo sota les Estrelles. Una programació que inclou concerts de pagament a l'Auditori Tempo (situat a la plaça dels Jurats) de la mà d'Adrià Puntí, Christina Rosenvinge i Clarence Bekker Band.

L'altre escenari principal serà el Village Tempo situat al passeig Arqueològic on hi haurà nits temàtiques. Enguany s'ha incorporat un tercer espai, la Terrassa Tempo, una zona per a sopars de grup amb vistes privilegiades a l'escenari.

L'artista català Quimi Portet serà l'encarregat d'inaugurar els concerts gratuïts de la zona Village Tempo el 18 de juliol. Durant els dies del festival passaran per aquest espai artistes i grups com Ian Sala, Kids from Mars, Waltrapa & The Cashmakers, La Bicha, Mònica Mossungo, The Long Players o Maruja Limón, a més de les actuacions sorpresa del Tempo Inesperat, els Vermuts Musicals de migdia o el projecte de fusió cultural HU'YU Projects.

El regidor de Cultura de Girona en funcions, Carles Ribas, va participar ahir en la presentació del festival al costat del vicepresident segon de la Diputació de Girona en funcions, Albert Piñeira, i del director del Tempo sota les Estrelles, Albert Candela.

«El festival té un gran valor per la ciutat ja que, més enllà de la qualitat dels concerts de pagament, preveu 25 concerts gratuïts a l'espai Village Tempo, programats amb les associacions i entitats de la ciutat perquè el jovent gironí pugui tocar, a banda d'oferir també una combinació de música amb altres propostes culturals i intel·lectuals de gran interès», destaca Ribas.



Martí Gironell i María Dueñas

També s'inclouen activitats paral·leles a les musicals, com són el Sopar Astronòmic o el Tempo Llibres, que aquest any estarà conduït pel periodista Martí Gironell i comptarà amb les intervencions dels escriptors María Dueñas, Francesc Miralles i Víctor Amela. Es calcula que 32.776 persones van visitar la plaça dels Jurats i el passeig Arqueològic del Barri Vell en la passada edició.