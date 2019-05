Prensa Ibérica pren el control del Grup Zeta

Javier Moll, president de Prensa Ibèrica, es dirigeix ??als professionals del Grup Zeta a Barcelona. Darrere, d'esquerra a dreta, Joan Tapia, president del Comitè Editorial de Grup Zeta; Anna Cristeto, directora d'El Periódico de Catalunya; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibèrica; i Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibèrica.

Després d'una llarga i complexa negociació, Prensa Ibérica ha pres finalment les regnes del Grup Zeta. En una jornada històrica per a tots dos grups de comunicació, Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va signar l'adquisició del grup i va anar a la seva seu a Barcelona, on es va constituir el nou Consell d'Administració del Grup Zeta.

La substitució d'Enric Hernández per Anna Cristeto en la direcció d'El Periódico de Catalunya i la creació d'un Comitè Editorial presidit per Joan Tapia són les dues primeres mesures adoptades per Prensa Ibérica després del canvi de titularitat.

Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va visitar en el seu primer dia al capdavant de Zeta les redaccions d'El Periódico i el diari Sport per saludar, un per un, a tots els seus professionals.

En companyia d'Arantza Sarasola, vicepresidenta de Premsa Ibérica, i Aitor Moll, conseller delegat, Javier Moll va assegurar als presents que "comença una nova època en la qual, junts, construirem el nostre futur".

"La compra del Grup Zeta és una fita que representa bàsicament l'oportunitat d'incorporar, des d'avui, un important grup de comunicació al nostre somni original", ha assenyalat en referència a l'aventura empresarial que comparteix amb la seva dona Arantza des de fa més de 40 anys, quan van constituir a Canàries "una empresa amb vocació de creixement".

Moll va instar els professionals del Grup Zeta a "sentir-se de veritat part del projecte compartit", va al·ludir al "molt talent" que atresora l'empresa i va demanar a tothom "plena col·laboració" per afrontar els nous reptes de la companyia.

Després d'afirmar que El Periódico "ha de ser un diari català i de progrés" -d'"avanç, millora i perfeccionament", va afegir-, va exalçar l'"acreditada i respectada trajectòria" d'Anna Cristeto, la periodista que des d'avui assumeix la responsabilitat de dirigir el diari.

La vicepresidenta, Arantza Sarasola, va destacar "el magnífic treball" i el creixent "paper protagonista" de la dona en el món de la comunicació, assenyalant que Cristeto "se suma a sis periodistes que són actualment directores de diaris de Prensa Ibérica". En relació a l'adquisició del Grup Zeta, Sarasola va afirmar que "la suma d'esforços i actius ens obrirà un horitzó de noves perspectives i noves oportunitats".

El conseller delegat, Aitor Moll, va posar l'accent, per la seva banda, en la rellevància de la digitalització com a "objectiu primordial" en clau de futur i va assegurar que "la suma de les audiències de tots dos grups en Internet dóna com a resultat un grup potentíssim i un fantàstic punt de partida des del qual construir una estratègia digital guanyadora". "Ara, més que mai, jugarem a la primeríssima divisió", va afegir.

El veterà periodista Joan Tapia, president del nou Comitè Editorial d'El Periódico, també va intervenir per subratllar que si els diaris de Prensa Ibérica són tan rellevants en diferents ciutats i comunitats autònomes és perquè aquest grup de comunicació "entén i sap viure en la pluralitat i la diversitat d'Espanya amb naturalitat". "L'èxit d'aquesta companyia hauria estat impossible sense haver aconseguit fer diaris de proximitat adaptats a les necessitats i desitjos de lectors i territoris molt diversos", ha afegit.

La nova directora, Anna Cristeto, va destacar en la seva intervenció que El Periódico és una capçalera amb 40 anys d'història, amb una redacció de professionals amb demostrada experiència, i ha afegit que ara es tracta de potenciar una proposta informativa "en què els lectors que compren o llegeixen el diari, en català o castellà, estiguin informats, proporcionant elements de reflexió perquè puguin valorar i entendre els fets i tenir el seu propi criteri, però també arribar a altres que ens miren des de la distància i pensen de manera diferent".

Un grup amb vocació de lideratge

Quan el 1978 Javier Moll i Arantza Sarasola van iniciar la seva marxa empresarial en el sector dels mitjans amb l'adquisició de Prensa Canaria, la societat editora de La Provincia i Diario de Las Palmas, pocs podien imaginar que quaranta anys després dirigirien el destí d'un grup de comunicació que, després de diversos processos d'expansió, suma 25 capçaleres impreses i digitals i té presència en onze comunitats autònomes.

L'última gran fita en la història de Prensa Ibérica és la compra del Grup Zeta que, materialitzada aquesta setmana i autoritzada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) el passat 9 de maig, aporta a la companyia més gran, millor posicionament i noves oportunitats de negoci.

La nova Prensa Ibérica consolida el seu lideratge en el segment de la premsa regional i local a Espanya, situant-se com "el segon operador en l'àmbit nacional" de premsa diària impresa d'informació general, amb una quota de volum del 16,31%, segons l'anàlisi de mercat que figura a la resolució de la CNMC. Unes xifres que situen Prensa Ibérica per davant de Prisa, Unidad Editorial i Godó, i només per darrere de Vocento.

El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, la Crónica de Badajoz, Córdoba, Mediterráneo, Sport i La Grada s'incorporen, per tant, a Prensa Ibérica per conformar una de les xarxes de mitjans més sòlides i amb més penetració d'Espanya.

La incorporació dels mitjans del Grup Zeta suposa un salt qualitatiu en l'estratègia empresarial de Prensa Ibèrica, que supera els 2,25 milions de lectors diaris en paper i voreja els 300.000 exemplars diaris. El nou grup arriba als 25 milions d'usuaris únics i els 525 milions de pàgines vistes al mes en digital, segons les dades de Comscore.

Prensa Ibérica edita Diari de Girona, Diario de Ibiza, Diario de Mallorca, Faro de Vigo, Información, La Nueva España, La Opinión de A Coruña, La Opinión de Málaga, La Opinión de Murcia, La Opinión-El Correo de Zamora, El Día, La Provincia-DLP, Levante-EMV, Regió 7, Superdeporte i els setmanaris Empordà i Mallorca Zeitung.

L'adquisició d'El Periódico de Catalunya i Sport reforça de manera significativa la presència i la influència de Prensa Ibèrica a Catalunya, on ja editava Diari de Girona, Regió 7 i el setmanari Empordà. El grup es converteix així en el segon operador de Catalunya, només superat per Grup Godó.

En incorporar el diari Mediterráneo de Castelló la companyia que presideix Javier Moll enforteix el seu lideratge a la Comunitat Valenciana, on ja publica els diaris Levante-EMV de València i Información d'Alacant, i compta amb dos canals locals de televisió (Levante TV i Información TV ) i una emissora de ràdio (97.7 ràdio Levante). En aquesta comunitat el grup és líder, amb una quota conjunta de mercat que arriba ara el 46,6%, molt per davant de la resta de competidors.

Destaca també el creixement que Prensa Ibérica experimenta en el segment de la informació esportiva, en què Superdeporte, Sport i La Grada acrediten una quota global de mercat del 14,5%.

L'operació suposa a més la incorporació a Prensa Ibérica de dotze revistes especialitzades: Woman, Cuore, Rumore, Viajar, Stilo, Autohebdo Sport, Port, Digital Camera, Cartoon Network, Disney Channel, Neox Kidz i Like!