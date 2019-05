Quatre MENA expliquen la seva història i els seus somnis en el marc del festival Inund'ART

L'Ismael, l'Ayoub, la Yamna i en Hatim són quatre joves que, sent menors d'edat, van decidir abandonar el seu país d'origen perseguint el somni d'arribar a Europa per aconseguir un futur millor. Ara, en el marc del festival Inund'ART, expliquen la seva vida per "trencar estereotips" i apropar al públic les històries personals que hi ha darrera de l'etiqueta MENA (menors no acompanyats). Es tracta d'un projecte artístic que emula una casa. A dins, cadascun dels joves narra la seva infància, expliquen com van arribar a Girona i com ha estat la seva vida des d'aleshores, passant per centres per a menors o enfrontant-se a les dificultats per regularitzar la seva situació quan compleixen els 18 anys. 'The dreamers' es podrà veure a la plaça Mercaders aquest cap de setmana.