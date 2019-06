Quatre joves MENA creen la casa dels seus somnis al festival Inund'art de Girona

Són quatre joves que van marxar del seu país, el Marroc, sent menors d'edat. Algun va arribar amb autobús, un altre amagat sota d'un camió, però els quatre tenen en comú que van arribar a Espanya buscant un futur millor.

Però al camí s'han topat amb el rebuig d'una part de la societat que pensa que l'única cosa que volen és delinquir. «Volem canviar la manera de pensar de la gent, si vam venir aquí és per lluitar per un futur millor i per poder ajudar les nostres famílies» va explicar ahir una de les joves, Yamna Amer.

Ella, al costat d'Ismael Jabev, Hatim Coulou i Ayoub Khouyaoui, són els creadors de The Dreamers, una casa-instal·lació en la qual cadascú explica com era la casa que van deixar, com és la casa que estan construint i com imaginen la casa del seu futur.

Una proposta, dirigida pels artistes Raquel Moron i Karim Sabni, que es podrà veure aquest cap de setmana a la plaça dels Mercaders de Girona, en el marc del festival Inund'art.

«L'art serveix per trencar estereotips però també per construir un teixit comú», va indicar Moron que, al costat de Sabni, van tenir la idea de crear aquesta instal·lació «després de veure com en molts mitjans de comunicació es relacionava els MENAs –menors migrants no acompanyats– amb la delinqüència». I al costat dels quatre joves han creat les dues cases-instal·lacions.

Yamna Amer, per exemple, explica que es va escapar amb un amic durant un viatge que van fer amb el seu equip de futbol a Màlaga.

«Vam aconseguir arribar a Barcelona, on viu un oncle meu, però no ens va venir a recollir. Ens va agafar la policia i a mi em va portar a un centre de Girona», detalla la jove, de 18 anys, que espera poder estudiar informàtica o fotografia, a més de jugar a futbol. «Pensava que a Espanya, en ser una noia, seria fàcil poder jugar. Però també aquí hi ha masclisme, i he vingut a demostrar que les dones també podem jugar, no només els nois, també nosaltres podem lluitar, venir aquí a buscar un lloc millor».

Uns objectius semblants als d'Ismael Jabev, Hatim Colou i Ayoub Khouyaoui, que també van deixar el Marroc sent menors d'edat. «No som criminals, som humans, i l'única cosa que volem és aconseguir un futur de manera correcta», defensa Colou, que en el seu cas va aconseguir un visat i va arribar en vaixell.



Sis hores sota d'un camió

En canvi, Ayoub Khouyaoui va estar dies treballant de cambrer a Tànger (Marroc), mentre aprenia com es podia amagar sota d'un camió per arribar a Espanya. I després de set intents, ho va aconseguir. «Vaig estar sis hores amagada, no sé com vaig aguantar», reconeix.

En el seu cas, després de passar per Cadis i Algesires, un amic del seu pare li va pagar un bitllet d'autobús fins a Barcelona. Va estar en un centre de menors fins que, en complir els 18 anys, el van fer fora. Durant un temps va dormir al carrer, però ara comparteix pis a Salt i treballa en una empresa industrial.

Unes històries que ells mateixos explicaran a les persones que visitin les cases-instal·lació per intentar acostar la seva realitat i trencar amb els estereotips aprofitant l'Inund'art.