Gerbrand Bakker posa el toc internacional a la fira Indilletres

Un tota de 25 editorials prenen part aquest cap de setmana en la fira del llibre Indilletres, que té lloc a la Bisbal -entre la plaça del Castell i diverses sales del mateix Castell Palau- per segon any consecutiu. Indilletres, que va començar ahir, presenta, a més, 35 activitats com debats, conferències, tertúlies, recitals poètics, clubs de lectura, contacontes, concerts i moltes presentacions de llibres. Entre els autors que hi prenen part, hi ha Gerbrand Bakker, Enric Casasses, Pau Riba, Vicenç Pagès, Marina Porras, David Guzmán, Roger Mas, Àlvar Valls, Núria Cadenes, Aleix Renyé, Carles Xuriguera, Toni Strubell, Adrià Pujol o Xevi Lloberas.

La inauguració de la segona edició de la fira de llibres bisbalenca va anar a càrrec d'Enric Casasses, que va recitar un petit assaig sobre Josep Blanch i Reynal, un compositor de sardanes de Castelló d'Empúries.



Gerbrand Bakker

El plat fort d'Indilletres va ser sens dubte la presència, ahir, de l'escriptor holandès Gerbrand Bakker. El va entrevistar Anna Guitart i posteriorment va oferir una roda de premsa. Guanyador del Premi Literari Internacional IMPAC de Dublín, Bakker va assistir a la fira bisbalenca gràcies a la Beca Indilletres per a editorials. El guardó, que enguany ha obtingut l'editorial Raig Verd, vol servir per contribuir a establir lligams entre la cultura catalana i la resta de cultures del món.

Una de les novetats de la fira Indilletres d'enguany és la posada en marxa del Premi Llucieta Canyà a la Crítica Literària, que va recaure en Pere Antoni Pons.