«Ofrenes» recull unes 50 obres del pintor Albert Gonzalo a Castell d'Aro

Les sales d'art del castell de Benedormiens de Castell d'Aro van inaugurar dissabte al vespre l'exposició Ofrenes, una nova mostra sobre el pintor tarragoní Albert Gonzalo (1954-2014), formada per una cinquantena d'obres pictòriques amb més de quatre dècades de trajectòria datades entre els anys 80 i el 2014.

La mostra, que es podrà visitar fins al 30 de juny, és la segona de l'any al castell i forma part del cicle anual d'exposicions al municipi, que s'estén també al parc dels Estanys i a la Masia Bas de Platja d'Aro. El mateix dia de la inauguració d' Ofrenes, que va estar organitzada per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, també es va presentar el catàleg commemoratiu editat pel consistori.

Simultàniament a la mostra, a la planta superior es pot visitar l'espai expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d'Art, que conté obres que donen testimoni dels artistes que hi han fet estada durant prop de quatre dècades.

Ofrenes pot veure gratuïtament les tardes de dimarts a divendres entre les 18 h i les 21 h, i els caps de setmana i festius d'11 h a 13 h i de 18 h a 21 h. L'Ajuntament ha programat una desena d'exposicions per a aquest any i la majoria estan vinculades a les arts plàstiques i a la cultura popular.



Artista en tots els vessants

Albert Gonzalo va tenir una llarga i rellevant trajectòria com a pintor, però també com a gravador, fotògraf, poeta i dibuixant. Pròxim al corrent informalista de Barcelona dels anys 80, encara que el seu estil no acaba d'encasellar-se en cap dels seus vessants, lírica, matèrica, tatxisme o art brut, entre d'altres. L'obra de Gonzalo es defineix a si mateixa per la seva llibertat i personalitat.

Tot i que va ser un artista polifacètic, la seva vocació principal va ser sempre la pintura, i la resta de tècniques i disciplines el van ajudar a configurar el que acabaria plasmant en la tela o el paper. L'artista es va doctorar l'any 1987 amb la màxima classificació, cum laude, i va obtenir el Premi Extraordinari del Doctorat. A més de centrar-se en la pintura, també es va dedicar a la docència a la Universitat de Barcelona des de 1979.

La seva fascinació per les cultures primitives i antigues es plasma en la seva obra. Cadascun dels seus viatges arreu del món va servir per canviar la mirada i sobretot ampliar-la, i va deixar un fons arqueològic de més de 4.000 peces. La seva primera exposició individual va ser a la Galeria Nàrtex de Barcelona l'any 1976. Des de llavors, la seva obra es va exposar en sales de tot l'estat espanyol, i en galeries d'arreu d'Europa i en fires com ARCO; i també té obra pública a diversos espais de Catalunya, però també a Madrid, la Corunya o París.