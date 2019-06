Les universitats públiques catalanes avisen de la seva «greu situació financera»

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) va alertar ahir de la «greu situació financera» que pateixen i reclama més pressupost per «seguir sent claus en la construcció del país».

«La falta d'inversió posa en risc la qualitat del servei a la ciutadania», lamenta l'associació, que reclama un sistema de finançament diferent per mantenir els nivells de qualitat de dècades passades i seguir contribuint al benestar social.

Per això, es vol revisar el model de finançament, ja que és «notori» que l'actual és «un llast per al futur del sistema». L'ACUP insta a finalitzar el procés de revisió iniciat a finals del 2017 per garantir el bon funcionament de les universitats.

Les universitats recorden el seu compromís amb la «responsabilitat pressupostària», ja que «malgrat les considerables restriccions econòmiquesdels darrers anys, han assumit la seva responsabilitat amb el país, garantint l'equilibri pressupostari».

Les universitats públiques catalanes ocupen posicions rellevants a diversos i importants rànquings nacionals i internacionals «gràcies a l'esforç de la comunitat universitària i a la bona feina feta anys enrere». «Aquesta situació està en perill, atès que el finançament actual és inferior al de fa una dècada, cosa que és insostenible», considera l'ACUP.

En canvi, amb un finançament adequat, les universitats públiques catalanes diuen que podrien «mantenir i enfortir la seva qualitat i prestigi» en recerca, docència i transferència de coneixement.

Per últim, l'ACUP defensa i reivindica el paper de les universitats públiques catalanes com a institucions que contribueixen decisivament a la construcció d'una societat més justa, democràtica, responsable, equitativa i socialment compromesa, i té el convenciment que l'actual model de finançament «entorpeix aquesta noble missió universitària».

L'ACUP reclama amb urgència que el Govern assumeixi que les universitats catalanes públiques són una prioritat per al futur del país i prengui decisions reals i efectives per dur a terme una millora immediata del finançament públic del sistema universitari català que permeti revertir la situació econòmica en què es troba. Finalment, des de l'ACUP s'apel·la a la societat catalana perquè sigui conscient que les universitats públiques «es troben en una situació que pot comprometre el futur de Catalunya».