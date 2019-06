Els arquitectes premien «Dues cases en una», obra de Callís i Moliner a Llagostera

Els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, que es van lliurar ahir a Girona en un acte amb la participació del president Quim Torra, han distingit amb el premi Arquitectures el projecte de Llagostera Dues cases en una, d'Unparelld'arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner). El jurat ha concedit tres mencions a La casa del parc, de les Preses (Arnau Vergés); Institut-escola, de Sant Joan de les Abadesses (Estudi Massip-Bosch), i Refugi per a cap de setmana, d'Isòvol (Àgora arquitectura).

En rehabilitació, el premi l'ha obtingut Cadira, persiana, corda, de Santa Pau, d'Arnau Vergés, i hi ha menció per Habitatge unifamiliar, a Palau-sator (Arquitectura G). En la categoria Interiors, el premi és per l'obra Estudi 1700, de Palau-sator (Nord-est Arquitectura), amb una menció per al Projecte de reforma i interiorisme de la botiga Biodrissa, de Girona (Josep Callís i David Marés).

En la categoria Efímers ha guanyat el projecte Origami lava, d'Olot, de SP25 Arquitectura + Atelier 4, amb mencions per a Etern retorn, de Palafrugell, (Sanjuan Palma i Juli Sanjuan); La revolució dels clavells, de Girona, de Clàudia Rosa Cervelló; i L'Antàrtida, de Girona, de l'Escola d'Art Superior de Disseny d'Olot.

Als premis que atorga el Jurat, cal afegir el Premi de l'Opinió 2019 que, amb més de 4.000 vots emesos, l'obté Refugi per a cap de setmana, d'Isòvol, obra d'Àgora arquitectura (Jose Luis Cisneros i Joan Casals).