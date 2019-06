Jaume Sisa es transforma en un personatge de còmic i en el protagonista d'un conte

Jaume Sisa és el protagonista d'una doble novetat editorial que arriba aquest mes de juny a les llibreries de la mà de Norma Editorial. D'una banda, el guionista Josep Maria Polls i el dibuixant Manu Ripoll publiquen Sisa. Els anys galàctics, un còmic que retrata el món interior del cantautor fent aparèixer els seus personatges i alter egos més destacats, en un clar homenatge a la Barcelona dels anys seixanta i setanta.

En paral·lel, el segell infantil i juvenil de l'editorial, Astronave, publicava dijous el conte De les tristors en farem fum, escrit per la guionista Cristina Broquetas amb il·lustracions de Cristina Bueno i la col·laboració del mateix Sisa. El conte adapta el missatge acollidor de la cèlebre cançó del cantant «per transmetre als més petits la importància d'acollir i ajudar els que més ho necessiten».

Sisa. Els anys galàctics, que arribarà el 21 de juny a les llibreries, és un còmic que submergirà el lector en l'univers particular («galàctic») de Jaume Sisa, tot fent-hi aparèixer alguns dels personatges que el músic ha anat creant al llarg dels anys, així com el seu alter ego Ricardo Solfa, entre d'altres. És també el retrat d'una època en què música era sinònim d'alliberament, descoberta i denúncia. Un homenatge a la Barcelona dels seixanta i els setanta en què hi apareixen les seus personatges més destacats, i que inclou una «llista de reproducció» amb totes les cançons imprescindibles d'aquells anys. L'obra es publica en català i castellà i ofereix la visió de Sisa sobre el món, la música, les seves personalitats complementàries i els moments destacats de la seva carrera.

De les tristors en farem fum, editat pel segell infantil de Norma Editorial, Astronave, va ser publicat el passat dijous. L'editorial va encarregar a la guionista de sèries d'animació i programes infantils i escriptora Cristina Broquetas una obra inspirada en la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol.

El repte era adaptar la cançó per projectar als petits un «missatge acollidor i de benvinguda» envers les persones refugiades, però sense caure en la literalitat, explica l'autora del llibre. En complicitat amb el mateix Sisa, aquest llibre imagina com el personatge del cantant prepara una festa plena de menjar, música i sorpreses però per a la qual no té convidats.

Finalment, i per resoldre aquest problema, decideixen convidar nens i nenes d'arreu del món perjudicats per les guerres i desastres naturals, als quals tractaran de fer sentir com a casa.