Javier Moll: «Iniciem una nova època amb noves idees i projectes»

Javier Moll, president de Prensa Ibérica, grup al qual pertany Diari de Girona, va visitar divendres les instal·lacions del Grup Zeta a Madrid per conèixer el seu personal i el treball que exerceix. Dins de la ronda que Moll, la seva esposa i vicepresidenta, Arantza Sarasola; el conseller delegat, Aitor Moll; el director general, Sergi Guillot; la directora general de Gabinet de Presidència i Relacions Institucionals, Irene Lanzaco; el director general de Relacions Institucionals, Carmelo Calvo, i diversos dels seus executius estan portant a terme per totes les capçaleres del grup que acaben d'adquirir, van passar per la capital per entrevistar-se amb, entre d'altres, els membres de la delegació d' El Periódico de Catalunya que hi treballen. «Madrid és un nucli generador d'informació i, com a capital, seu de l'Administració central i de nombroses i grans empreses, de manera que es tracta d'una plaça prioritària per al nostre grup», va assegurar Moll.

«La Delegació a Madrid d' El Periódico de Catalunya desenvolupa una tasca essencial per alimentar i dinamitzar aquest flux de notícies que aquí s'originen. Només cal veure la primera pàgina d' El Periódico cada dia per comprovar com d'important és comptar amb fonts de primera mà en la cobertura de les notícies de caràcter nacional», va afegir l'editor.